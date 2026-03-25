Speicher und Bürgerenergie prägen ABSI-Jahrestagung in Neuötting
ABSI-Jahrestagung: Stromspeicher als Schlüssel für ein flexibles Energiesystem
Wie lassen sich erneuerbare Energien künftig rund um die Uhr verfügbar machen? Stromspeicher spielen dabei eine wichtige Rolle für ein stabiles und flexibles Energiesystem. In Vorträgen und einer Podiumsdiskussion ging es insbesondere um Batteriespeicher, kommunale Lösungen und deren Einbindung in regionale Energiekonzepte. Dabei wurde deutlich, dass Speichertechnologien eine zentrale Voraussetzung dafür sind, erneuerbare Energien stärker in die Versorgung zu integrieren und Netzbelastungen zu reduzieren.
Bürgerenergie treibt Ausbau erneuerbarer Energien voran
Neben technischen Fragen spielte auch die Rolle der Bürgerenergie eine wichtige Rolle. Energiegenossenschaften und regionale Initiativen gelten weiterhin als zentrale Treiber der Energiewende, insbesondere im ländlichen Raum. Die Teilnehmenden betonten die Bedeutung von lokaler Wertschöpfung, Akzeptanz und Beteiligung für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien.
Harald Lesch spricht über Klimakrise und Energiewende
Ein Höhepunkt des ersten Veranstaltungstages der ABSI-Jahrestagung war ein öffentlicher Vortrag von Harald Lesch in der Basilika St. Anna im nahegelegenen Altötting. Rund 900 Gäste verfolgten seine Ausführungen zur Klimakrise. Lesch betonte dabei die Dringlichkeit eines entschlossenen Handelns und hob die Bedeutung gesellschaftlichen Engagements für das Gelingen der Energiewende hervor. „Energiegenossenschaften spielen eine überragende Rolle für die Energiewende. Ohne sie wäre der erforderliche Wandel nicht möglich – denn Energie gehört in Bürgerhand“, sagte Lesch.
ABSI-Jahrestagung als Plattform für Praxis, Kommunen und Wissenschaft
Ergänzt wurde das Fachprogramm durch Exkursionen zu regionalen Energieprojekten, darunter ein Laufwasserkraftwerk in Neuötting. Die Jahrestagung der ABSI gilt seit über 30 Jahren als wichtiger Treffpunkt für Akteurinnen und Akteure der Energiewende im süddeutschen Raum und bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Praxis, Kommunen und Wissenschaft.
Gastgeberin der diesjährigen Veranstaltung war die Energiegenossenschaft EGIS eG.
Quelle: EGIS eG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH
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