Iran-Krieg erhöht Bedeutung erneuerbarer Energien laut E.ON-Umfrage

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten treiben das Umdenken in Deutschland voran: Zwei Drittel der Bevölkerung sehen eine wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien. Besonders Photovoltaik gilt als Schlüssel für mehr Unabhängigkeit. Gleichzeitig zeigt die Umfrage eine steigende Investitionsbereitschaft in dezentrale Energielösungen.

Eine repräsentative Umfrage der E.ON Energie Deutschland GmbH in Zusammenarbeit mit der YouGov Deutschland GmbH zeigt, wie stark die aktuelle Krise die Energie-Debatte prägt: 66 Prozent der Befragten erwarten eine wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien in Deutschland, lediglich 12 Prozent sehen keinen Effekt. Für Filip Thon, CEO von E.ON Energie Deutschland, ist das ein klares Signal: Die Bereitschaft der Verbraucher, in dezentrale und elektrische Energielösungen zu investieren, steigt – und damit auch die Chancen für mehr Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit.

Energielösungen: Solarenergie bleibt klare Nummer 1 der Bevölkerung

Als effektivste Maßnahme für mehr persönliche Unabhängigkeit von geopolitisch ausgelösten Rohstoff- und Energiepreisschwankungen erachten die Menschen mit großem Abstand Photovoltaik: 34 Prozent sehen eine Solaranlage auf dem eigenen Dach als wichtigste Energielösung, gefolgt von Wärmepumpe (13 Prozent), ebenfalls solarbasiertem Balkonkraftwerk (12 Prozent) sowie Elektrofahrzeug (8 Prozent).

Große Potenziale – spürbare Investitionsbereitschaft in Erneuerbare Energie

Dabei zeigt der Blick auf den heutigen Energiealltag, dass in Deutschland noch große Potenziale liegen, fossile Technologien durch erneuerbare Lösungen zu ersetzen. So fahren rund 58 Prozent der Befragten derzeit noch einen Verbrenner und ebenfalls 58 Prozent heizen mit Gas oder Öl. Acht Prozent sind dagegen von den genannten fossilen Lösungen bereits komplett unabhängig.

Viele wollen bereits in den nächsten zwölf Monaten aktiv werden, um ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, wie die E.ON Umfrage zeigt: Zehn Prozent der Befragten planen in diesem Zeitraum konkret ein Balkonkraftwerk, neun Prozent die Anschaffung eines Elektroautos, acht Prozent haben sich die Inbetriebnahme einer PV-Dachanlage vorgenommen, die Installation einer Wärmepumpe sieben Prozent.

Zentrale Ergebnisse der E.ON-Umfrage

E.ON sieht Elektrifizierung als entscheidenden Schlüssel für mehr Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit

Solarenergie bleibt Nummer 1 unter den heimischen Energielösungen

Investitionsbereitschaft für PV, Speicher, Wärmepumpen und Elektromobilität bei den Deutschen vorhanden

Hintergrund der Studie

Die Ergebnisse basieren auf einer Online-Befragung von YouGov unter Panelmitgliedern, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Im Zeitraum vom 17. bis 19. März 2026 wurden insgesamt 2.052 Personen befragt. Die Stichprobe wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung ab 18 Jahren.

Quelle: E.ON Energie Deutschland GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH