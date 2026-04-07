Kleine Wasserkraft wegen EEG-Novelle besorgt

Mit der Ankündigung, feste Einspeisevergütungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen zu wollen, versetzt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) Betreiber kleiner Wasserkraftwerke in Sorge.

Eigentlich hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mit ihrer seit Mitte letzten Jahres vorgetragenen Ankündigung, feste Einspeisevergütungen streichen zu wollen, stets auf kleine und mittelgroße Photovoltaikanlagen gezielt. Bliebe es allerdings bei dem Gesetzentwurf, wie er aus dem Ministerium bekannt geworden ist, dann wären auch kleine Wasserkraftwerke von der Gesetzesänderung massiv betroffen. Denn unterhalb einer Generatorleistung von 25 Kilowatt (kW) sollen sämtliche EEG-Förderungen für neue oder erneuerte Anlagen entfallen. Und alle leistungsstärkeren Anlagen sollen künftig nur noch in der Direktvermarktung gefördert werden.

Jedes zweite Wasserkraftwerk gefährdet

Für mehr als die Hälfte aller Wasserkraftanlagen werde dies mittelfristig das Aus bedeuten, erklärte Hans-Peter Lang, Präsident des Bundesverbands Deutscher Wasserkraftwerke (BDW) auf einer Pressekonferenz. „52 Prozent der rund 7300 Wasserkraftanlagen in Deutschland sind kleiner als 25 kW“, berichtet BDW-Geschäftsführer Helge Beyer gegenüber der Zeitschrift Energiekommune. Und ein Großteil der älteren Anlagen könne durch Effizienzsteigerungen deutlich mehr als 10 Prozent Leistungszuwachs erfahren. Dies ist das Kriterium, um nach einer Modernisierung in einen weiteren EEG-Förderzeitraum einzusteigen.

Mit den jetzigen Plänen des BMWE würden allerdings Modernisierung und Reaktivierung kleiner Wasserkraftanlagen vollständig ausgebremst, fürchtet der Verband. Statt des im Ministeriumsentwurfs angelegten Förderstopps fordert der BDW vom Gesetzgeber, eine neue Vergütungsklasse für Wasserkraftanlagen kleiner 100 kW einzuführen. Bislang erhalten alle Turbinen bis 500 kW den gleichen Fördersatz.

Autor: Guido Bröer | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH