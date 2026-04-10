Arausol und Sigenergy: Deutschlands größte PV-Anlage mit Gleichstrom

Arausol und Sigenergy bauen ein 11,6 MW starkes PV-Projekt mit 20 MWh Speicherleistung. Es wäre die größte Anlage ihrer Art, die mit Gleichstrom läuft.

Das PV-Unternehmen Arausol und Speicherproduzent Sigenergy bauen derzeit eine PV-Großanlage, die Deutschlands größte PV-Anlage mit dezentralen Speichern werden soll, die unter Gleichstrom (direct current = DC) operiert. Wie Sigenergy mitteilte, steige das Unternehmen damit in den Markt für Photovoltaik-Großanlagen (Utility) ein. Mit an Bord sei auch Großhändler Memodo.

Das Projekt in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis / Baden-Württemberg) befinde sich aktuell im Bau und soll nach Fertigstellung über eine installierte PV-Spitzenleistung von 11,6 Megawatt (MWp) sowie eine Batteriekapazität von 20 Megawattstunden (MWh) verfügen. Diese werde auf 1.660 Sigenergy-Batteriemodule mit jeweils 12 Kilowattstunden (kWh) verteilt, die in stapelbaren SigenStacks integriert sind. Anders als bei klassischen Großbatterien kommen diese dezentral zum Einsatz.

Die Installation der SigenStacks auf die Unterkonstruktion von Arausol – vergleichbar mit PV-Modultischen – erfolge ohne den Einsatz von Kränen. Die Sigenergy-Lösung vermeide damit Bodenversiegelungen wie sie bei Projekten mit zentralen Großbatterien, die in Containern untergebracht werden, üblich sind.

Im Vergleich zu AC-gekoppelten (AC = alternating current, Wechselstrom) Systemen entfalle die mehrfache Umwandlung zwischen Gleich- und Wechselstrom. Überschüssiger PV-Strom werde direkt in die Batterien gespeichert und erst bei Netzeinspeisung umgewandelt.

Mehr Leistung dank Gleichstrom

Der DC-Modus erlaube es Arausol zudem, die PV-Anlage stärker zu überbauen, was die Wirtschaftlichkeit erhöhe. Zum Hintergrund: dem Projekt steht ein Netzanschlusspunkt mit 8,8 MVA zur Verfügung. Das bedeutet, dass maximal 8,8 Megawatt aus der 11,6 MW starken Anlage in das Netz abgegeben werden könnten. Die DC-Kopplung der SigenStacks mache es aber möglich, die volle Leistung zu produzieren und Überschüsse in den Batterien zu speichern. Diese ließen sich abhängig von der Nachfrage im Netz erlösoptimiert vermarkten – unterstützt von künstlicher Intelligenz der Sigenergy-Systeme. Das mache eine höhere PV-Leistung wie in diesem Fall von 11,6 MW wirtschaftlich attraktiv.

AC-gekoppelte Systeme seien im Vergleich dazu technisch limitiert. Die Folge: bei konsequentem Einsatz der DC-Kopplung für PV-Großprojekte ließe sich der für die Energiewende in Deutschland notwendige Ausbau der Stromnetze kleiner dimensionieren. Das würde gleichzeitig dafür sorgen, die Kosten für Stromkundinnen und -kunden gering zu halten.

Sigenergy liefere für das Projekt neben Speichern und Wechselrichtern auch weitere elektrotechnische Komponenten wie Mittelspannungs-Trafo-Stationen. Memodo stelle ferner durch seine Lieferfähigkeit und Marktkenntnis die zuverlässige Beschaffung sicher. Arausol übernehme Bau, Unterkonstruktion und Projektabwicklung. Der Netzanschluss ist für Juli 2026 geplant.

Drei Partner

„Dieses Projekt ist ein klares Statement: Energiesysteme im Utility-Bereich lassen sich durch DC-Kopplung schneller, intelligenter und effizienter realisieren”, sagt Emanuel Spahrkäs, Senior Account Manager bei Sigenergy.

Auch Jaime Arau, Geschäftsführer und Gründer von Arausol, betont die technologische Vorreiterrolle: „Wir sind als führendes Systemhaus und Projektentwickler für Photovoltaikanlagen immer darauf bedacht, die neueste Technik zu implementieren. Sigenergy ist Dank der innovativen DC-Kopplung ein idealer Partner, um diesen Anspruch umzusetzen.”

Memodo unterstreicht seine strategische Rolle im Projekt: „Wir haben gemeinsam mit dem Kunden frühzeitig die technologische Ausrichtung definiert und Sigenergy als passenden Partner für dieses Projekt positioniert. Unsere Stärke liegt darin, Innovationen aktiv in den Markt zu bringen und Projekte ganzheitlich zu begleiten”, sagt Jonas Hollweg, Head of Sales von Memodo. „Dieses Projekt zeigt, welches Potenzial entsteht, wenn Hersteller, Projektentwickler und Großhandel eng und strategisch zusammenarbeiten.”

Quelle: Sigenergy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH