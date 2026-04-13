Bauer Solar und Densys pv5 sichern Photovoltaikmodule bis 2028

Die Bauer Solar GmbH und die Densys pv5 GmbH sichern durch eine langfristige Rahmenvereinbarung die Lieferung hochwertiger Photovoltaikmodule für die Jahre 2026 bis 2028 ab.

Die Vereinbarung umfasst eine Mindestabnahmemenge von 350 Megawatt und reagiert damit auf den anhaltenden Preisdruck sowie die steigenden regulatorischen Anforderungen im europäischen Markt.

Fokus auf hocheffiziente Modultechnologien

Im Zentrum der Partnerschaft stehen hocheffiziente Backkontaktmodule sowie N-Type-TOPCon-Module für das Residential-Segment. Beide Technologien gewinnen insbesondere in Europa an Bedeutung, da Installateure und Endkunden verstärkt auf Flächeneffizienz, hohe Erträge und langfristige Zuverlässigkeit setzen.

Strategische Differenzierung im Wettbewerb

Der europäische Modulmarkt ist weiterhin von starkem Wettbewerb geprägt. Insbesondere asiatische Hersteller – allen voran aus China – dominieren mit hohen Produktionskapazitäten und aggressiven Preisstrategien. Gleichzeitig führen geopolitische Entwicklungen, Diskussionen über Lieferketten-Souveränität sowie neue regulatorische Initiativen der Europäischen Union, etwa im Bereich Resilienz und Nachhaltigkeit, zu einer Neubewertung von Lieferpartnerschaften.

„In einem Markt, der zunehmend durch Preisdruck und kurzfristige Verfügbarkeiten geprägt ist, setzen wir bewusst auf langfristige, verlässliche Partnerschaften“, sagt Andreas Bauer, Geschäftsführer der Bauer Solar GmbH. „Unsere Strategie ist es, uns über Qualität, Technologie und Kontinuität zu differenzieren. Backkontakt- und N-Type-Topcon-Module bieten klare Vorteile bei Wirkungsgrad und Energieertrag – gerade im Residential-Bereich, wo Dachflächen begrenzt sind.“

Sicherheit für Installateure und Fachpartner

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie volatil Lieferketten und Preise im PV-Markt sein können“, erklärt Steffen Binzel, Geschäftsführer der Densys pv5 GmbH. „Gerade deshalb wird es immer wichtiger, sich im Wettbewerb klar zu differenzieren – hochwertige Module wie die von Bauer Solar bieten dafür eine ideale Grundlage. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen wird. Mit der langfristigen Vereinbarung und dem gesicherten Modulkontingent stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden stabile Lieferstrukturen bieten können und dauerhaft lieferfähig bleiben – unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen.“

Digitale Unterstützung durch Densys Connect

Parallel erweitert Densys PV5 sein Dienstleistungsangebot. „Mit ‚Densys Connect‘ reagieren wir auf die steigende Komplexität im Markt“, so Binzel. „Installateure müssen heute nicht nur technisch auf dem neuesten Stand sein, sondern auch regulatorische Anforderungen und Wirtschaftlichkeit im Blick behalten. Unser digitaler Projektassistent integriert dafür Energiemanagement, Finanzierung und dynamische Tarife nahtlos in die Kundenprozesse – für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Ergänzend sorgt ‚Densys Easy Connect‘ als schlankes Anfrage-Tool für klar strukturierte Anfragen, die direkt in die Projektbearbeitung übergehen.“

Die über zehnjährige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen wird mit der neuen Vereinbarung strategisch weiterentwickelt. Beide Seiten sehen darin eine wichtige Grundlage, um sich in einem zunehmend kompetitiven und regulierten Marktumfeld nachhaltig zu positionieren.

Quelle: Bauer Solar GmbH I Densys PV5 GmbH