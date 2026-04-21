Neu: Solarthemen-Ausgabe 598 ist heute erschienen

+++ Demos für Erneuerbare +++ Baurechtsnovelle betrifft EE +++ Interview: Jan Paul Dahm (EWS) +++ Erdwärmepumpen preiswerter als Luft-Luft +++ Landwirtschaft im Solarpark? +++ HGÜ bald wieder als Freileitung +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 598 vom 21.4.2026:

Energiewende zurück auf der Straße

Bei Großdemonstrationen in vier Städten unter dem Motto „Erneuerbare Energien verteidigen“ gingen am Wochenende nach Veranstalterangaben 80.000 Menschen auf die Straße, um die anstehenden Gesetzgebungsverfahren im Sinne der Energiewende zu beeinflussen. Im Fokus der Demonstrierenden: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

BauGB-Referentenentwurf

Eine umfangreiche Erneuerung des Baugesetzbuches hat auch Auswirkungen auf die erneuerbaren Energien. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat einen Referentenentwurf für ein neues Baugesetzbuch vor­gelegt. Diese recht umfangreiche Erneuerung des Gesetzes hat auch Auswirkungen auf die erneuerbaren Energien.

Interview: Jan Paul Dahm, EWS

Der Chef des PV-Großhändlers EWS erklärt das Geschehen auf dem Markt für PV- Dachanlagen und warum Handwerker dem aktuellen Nachfrageschub mit Besonnenheit begegnen sollten.

Landwirtschaft im PV-Park?

Sollten auch klassische Freiflächen-PV-Anlagen landwirtschaftliche Fläche bleiben? Freiflächen-Photovoltaikanlagen können einen Beitrag zur Biodiversität leisten und sie könnten auch einen Beitrag zum landwirtschaftlichen Einkommen leisten. Heute ist letzteres allerdings nur sehr einge­schränkt möglich, weil die Flächen als Gewerbeflächen gelten, sofern die Bebauung mit Modulen nicht den engen Kriterien für eine Agri-Photovoltaikanlage entspricht.

Wärmepumpe mit Erdwärme preiswerter als Luft-Luft

Luftwärmepumpen haben derzeit den weitaus größten Marktan­teil. Doch bei genauem Nachrech­nen können sich die mit höheren Investitionskosten verbundenen Erdwär­me­­­pumpen als wirtschaftlicher erweisen.

BMWE plant Freileitungen statt Erdkabel für HGÜ

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWe) hat jetzt einen Referentenentwurf zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) in die Verbändeanhörung geschickt.

MV erweitert Freiflächen-Kontingent auf 10.000 Hektar

In Mecklenburg-Vorpommern (MV) hat die Landesregierung das Kontingent für Zielabweichungsverfahren zugunsten von PV-Parks von 5.000 auf 10.000 Hektar erweitert. Dafür gelten nun aber neue Kriterien, an denen baureife Projekte scheitern könnten. Zugleich könnte das Verfahren die neue Bürgerbeteiligungspflicht des Landes aushebeln.

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