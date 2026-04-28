Neues Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher von Sunshare

Das neue Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher von Sunshare soll im Umgang so einfach wie ein alltägliches Haushaltsgerät sein. Es ist mit einer Cloud-Plattform ausgestattet, die Funktionen des Batteriemanagementsystems (BMS) mit denen eines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS) verbindet.

Sunshare hat ein Balkonkraftwerk mit Mikro-Stromspeicher vorgestellt. Im Mittelpunkt der Produkteinführung steht der Balkon-Mikrospeichersystem der Glory-Serie. Es ist laut Hersteller auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und soll bis zu 8.000 tiefe Ladezyklen überstehen. Zudem soll die thermische Stabilität für strukturelle Sicherheit sorgen. Der PV-Speicher ist modulare aufgebaut. Die kleinste Einheit kann 1,52 kWh Energie speichern. Sie lässt sich bei Bedarf flexibel erweitern – von der kleinen Wohnung bis zur umfassenden Energieunabhängigkeit des Hauses.

Neben dem Glory-Stromspeicher enthält das Gesamtpaket Solarmodule der Ray-Serie. Als Stecker-PV-System soll das neue Sunshare-Produkt eher wie ein alltägliches Haushaltsgerät als wie eine komplexe technische Anlage funktionieren. Dieser Ansatz löst laut Hersteller typische urbane Herausforderungen wie Verschattung, Platzmangel und Installationshürden.

Die parallele Architektur stellt sicher, dass jedes Solarmodul unabhängig arbeitet. So bleibt die Leistung der Stecker-PV-Anlage auch bei teilweiser Verschattung konstant, was den Ertragsverlust reduziert. Die Umwandlungseffizienz soll über 25 % liegen. Dank des geringen Gewichts, das knapp der Hälfte des Gewichts eines herkömmlichen Solarpanels ausmachen soll, kann nur eine Person die Plug-and-Play-Montage durchführen.

Ergänzt wird die Hardware durch die iShareCloud-Plattform. Diese vereint Funktionen eines Batteriemanagementsystems (BMS) mit denen eines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS) nahtlos in einer Oberfläche. Diese intelligente Plattform soll nicht nur die Batterieleistung schützen, sie liefert auch Echtzeitdaten zu Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Nutzer:innen erhalten laut Hersteller damit volle Transparenz und Kontrolle über ihre Energienutzung.

Quelle: Sunshare | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH