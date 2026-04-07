Solarhandel24 expandiert in die Niederlande und nach Belgien

Die Solarhandel24 vertreibt Solarkomponenten an Endkunden. Nun expandiert das Düsseldorfer Unternehmen in Nachbarländer.

Der Onlineanbieter für Solarkomponenten, Solarhandel24, weitet das Geschäft in die Niederlande und nach Belgien aus. Wie das Unternehmen mitteilte, erhalten Kunden dort Zugriff auf das Sortiment, das in Deutschland und Österreich etabliert ist.

„Wir wollen mit unserem Konzept, Solarkomponenten direkt online an Endkunden zu vertreiben, europaweit wachsen. Mit dem Start von solago.nl und solago.be erreichen wir nun auch Kunden in den Niederlanden und Belgien”, sagt Janik Nolden, Mitbegründer und Geschäftsführer von Solarhandel24. Der Vertrieb erfolge unter dem Markennamen solago, der im deutschsprachigen Raum auf den Verkauf von Balkonkraftwerken spezialisiert ist.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens unterscheide sich von anderen Strukturen im Solarmarkt. Während Hersteller ihre Produkte traditionell über Großhändler an Installationsbetriebe vertreiben, setze Solarhandel24 auf den direkten Online-Verkauf an Endkunden. Hintergrund sei ein verändertes Kaufverhalten: Viele Menschen informierten sich heute selbst, verglichen Produkte online und konfigurierten ihre Solarlösung eigenständig.

Gerade bei kleineren und standardisierten PV-Lösungen spiele dabei der Preis eine zentrale Rolle. Solarhandel24 wolle diesen Bedarf mit Solarkomponenten zu wettbewerbsfähigen Konditionen direkt über den Online-Handel bedienen. Um dieses Modell effizient umzusetzen, betreibt das Unternehmen in Düsseldorf-Reisholz ein zentrales und digitales Lager mit einer Fläche von 22.000 Quadratmetern sowie zusätzliche Logistikflächen im Umland. Aufgrund der aktuellen Marktlage, angetrieben durch den Iran-Krieg, habe sich das Unternehmen zudem bei einzelnen Herstellern Bestände für den europäischen Markt gesichert. Dadurch wolle das Unternehmen die Lieferfähigkeit auch in einer volatilen Marktsituation gewährleisten.

Das 2022 gegründete Unternehmen vertreibe Solartechnik direkt an private Haushalte. Über Solarhandel24 könnten Endkunden Photovoltaik-Komplettsets und einzelne Solarkomponenten wie Speicher und Wechselrichter online erwerben. Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro und sei bisher komplett eigenfinanziert.

Quelle: Solarhandel24 | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH