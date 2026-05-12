Intersolar Europe 2026: Treffpunkt für das erneuerbare Energiesystem

Die Transformation des Energiesystems ist eine der zentralen wirtschaftlichen und politischen Aufgaben unserer Zeit. Angesichts geopolitischer Konflikte, die die nachteiligen Auswirkungen fossiler Abhängigkeiten allgegenwärtig machen, wird eine sichere, bezahlbare und erneuerbare Energieversorgung immer wichtiger.

Im Vordergrund von Energieplanung steht immer mehr, wie erneuerbare Energien vollständig in das System integriert und eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Erneuerbaren erreicht werden kann. Dies erfahren Sie auf der Sonderschau „Renewables 24/7“ und der Intersolar Europe Conference 2026, die beide im Rahmen der Messeallianz The smarter E Europe stattfinden.

Sonderschau „Renewables 24/7“

Die Sonderschau „Renewables 24/7“ in Halle C5, Stand C5.450 macht erlebbar, wie Stromerzeugung, Speicherung, Flexibilisierung und Digitalisierung in der Praxis intelligent zusammenspielen – in Industrie, Gewerbe, Wohnen und Mobilität. Besucher erwarten Best Practices aus Europa, Fachvorträge und Live-Demos mit konkreten Lösungen für das Energiesystem der Zukunft.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Systemsicherheit. Denn auch wenn die Stromerzeugung aus Sonne und Wind volatil ist, stehen längst Technologien bereit, um Schwankungen und Überschüsse zuverlässig zu steuern: mit Speichern, digitalen Netzlösungen, Flexibilisierung und Sektorkopplung. Genau darin liegt die Stärke des erneuerbaren Energiesystems – es ist vernetzt, effizient und wirtschaftlich.

Zum Auftakt der Sonderschau, die an allen drei Messetagen zur Besichtigung einlädt, wird am 23. Juni die exklusive Begleitstudie „Wege zu einer erneuerbaren Energieversorgung“ auf The smarter E Europe vorgestellt, die gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE erarbeitet wurde. Sie zeigt am Beispiel Deutschlands, wo bereits rund 60 Prozent des Stroms regenerativ erzeugt werden, wie Versorgungssicherheit in Industrienationen gelingen kann.

Intersolar Europe Conference 2026: „Ein Gefühl von Dringlichkeit und Tatkraft“

Auch die Intersolar Europe Conference 2026 greift diese Fragen auf – dort kommen führende Köpfe der europäischen Energiewirtschaft zusammen, um Markttrends, politische Entwicklungen und konkrete Lösungen zu diskutieren. Zu den zentralen Themen der Konferenz zählt dieses Jahr, wie grüne Technologien den Energiebedarf rund um die Uhr decken können. Gleichzeitig rücken aktuelle Herausforderungen im europäischen Kontext in den Blick: langwierige Genehmigungen, Netzengpässe, Abregelungen sowie wirtschaftlicher Druck durch negative Strompreise. PV und Speicher stehen als Flexibilitätslösung Nummer eins im Rampenlicht der Veranstaltung. Weitere Impulse liefern Sessions zu Off-Grid- und Mini-Grid-Lösungen, die vor allem in aufstrebenden Märkten neue Chancen eröffnen.

Die Intersolar Europe Conference findet vom 22.–23. Juni 2026 im ICM München statt.

Intersolar Europe 2026: Connecting Solar Business

Als weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft spiegelt die Intersolar Europe die enorme Marktdynamik der Solarbranche wider. Marktführer präsentieren ihre neuesten Produktentwicklungen sowie aktuelle Trends und Geschäftsmodelle – von Herstellern, Zulieferern und Händlern über Installateuren und Dienstleistern bis hin zu Projektentwicklern, Planern und Start-ups. Die Intersolar Europe findet vom 23.–25. Juni 2026 – erstmals mit der neuen Messelaufzeit von Dienstag bis Donnerstag – im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf der Messe München statt.

Quelle: Solar Promotion GmbH