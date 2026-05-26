Vertikale Photovoltaik-Anlagen: Over Easy Solar und Next2Sun kooperieren

Over Easy Solar aus Norwegen bietet leichte, senkrecht installierbare Solarmodule für Flachdächer an. Next2Sun ist Spezialist für vertikale Freiflächen-Photovoltaik. Gemeinsam wollen die Unternehmen die vertikale Solartechnik voranbringen.

Der norwegische Photovoltaik-Anbieter Over Easy Solar ist eine Kooperation AS mit dem deutschen Anbieter für vertikale Photovoltaik-Anlagen Next2Sun eingegangen. Ziel der Kooperation ist es, die Markteinführung vertikaler PV-Konzepte in ausgewählten europäischen Märkten zu beschleunigen. Dabei will man die Kompetenzen beider Unternehmen kombinieren. Over Easy Solar hat leichte vertikale PV-Module für Flachdächer und begrünte Dächer entwickelt, die auf geringes Gewicht und einfache Installation ausgelegt sind. Next2Sun ergänzt dies mit bifazialen vertikalen PV-Systemen für Freiflächen-, Agri-PV- und Infrastrukturprojekte.

Vertikale PV-Systeme gewinnen nach Einschätzung der beiden Unternehmen an Bedeutung als Ergänzung zu klassischen PV-Anlagen mit geneigten Solarmodulen. Durch die vertikale Ausrichtung und den Einsatz bifazialer Solar-Technologie erzielen diese Systeme in der Regel ein ausgeglicheneres Erzeugungsprofil mit höheren Erträgen in den Morgen- und Abendstunden. Dadurch lässt sich die Stromproduktion besser an den Bedarf anpassen, der Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage erhöhen und Netzspitzen zur Mittagszeit reduzieren. „Durch die Zusammenarbeit mit Over Easy Solar bieten wir Kunden ein breiteres Portfolio erprobter vertikaler PV-Lösungen“, sagt Sascha Krause-Tünker, CFO von Next2Sun.

Vertikale Photovoltaik erleichtert multifunktionale Flächennutzung

Zudem ermöglichen vertikale PV-Systeme eine multifunktionale Flächennutzung. Die Technologie kann in landwirtschaftliche Prozesse, Infrastrukturkorridore, Zäune oder gebäudenahe Bereiche integriert werden und erhält dabei häufig die ursprüngliche Nutzung der Fläche oder verbessert diese sogar. Eine gute Zugänglichkeit sowie Vorteile bei Schnee und Verschmutzung tragen zusätzlich zur Eignung für unterschiedliche Standorte und Klimabedingungen bei. „Diese Kooperation ermöglicht es uns, gemeinsam unterschiedliche Segmente des vertikalen PV-Marktes zu adressieren und die Technologie weiter als skalierbare Option zu etablieren“, sagt Trygve Mongstad, Gründer und CEO von Over Easy Solar

Die beiden Unternehmen planen gemeinsame Marketinginitiativen, abgestimmte Vertriebsaktivitäten sowie den Austausch von Leads. Durch die Kooperation wollen Over Easy Solar und Next2Sun einen breiteren Einsatz vertikaler PV-Anwendungen unterstützen, von Dachlösungen über Zäune bis hin zu Industrie- und Agri-PV-Projekten. Für EPCs, Installationsbetriebe, Gebäudeeigentümer, landwirtschaftliche Betriebe und Projektentwickler soll dies einen einfacheren Zugang für Solarenergie schaffen, wo konventionelle PV-Anlagen an Grenzen stoßen.

Quelle: Over Easy AS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH