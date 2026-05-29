Redispatch-Vorbehalt: Regierung könnte damit Ausbau Erneuerbarer gefährden

Foto: gopixa / stock.adobe.com

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hält weiterhin an seinem Vorschlag für einen Redispatch-Vorbehalt fest. Schon Anfang Juni könnte ihn das Kabinett im Rahmen des Netzanschlusspaketes beschließen. Doch Energieverbände fürchten, dies könnte in großen Teilen Deutschlands den Ausbau erneuerbarer Energien lahmlegen.