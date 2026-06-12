Gebäudemodernisierungsgesetz: Kontroverse um neues Heizungsgesetz im Bundestag
12.06.2026 / Andreas Witt / Bioenergie / Gebäudesanierung / Kommunale Wärmeplanung / Politik / Wärmepumpe / Wirtschaft
Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) soll nach dem Willen der schwarz-roten Regierung das Gebäudeenergiegesetz ablösen. Darüber debattierte gestern der Bundestag in erster Lesung. Wichtige Themen waren dabei auch der Mieterschutz sowie der Schutz vor Überforderung von Hauseigentümer:innen. Dabei blitze in der Diskussion unter den Abgeordneten auch kurz auf, warum beides durch das geplante neue Heizungsgesetz gefährdet sein könnte.