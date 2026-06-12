Vom Puzzle zur Power: In unter 10 Minuten zum Heimspeicher (Plus Cashback!)

Der europäische PV-Markt wandelt sich rasant: Sinkende Einspeisevergütungen machen den Eigenverbrauch in Deutschland attraktiver denn je.

Genau hier setzt der Solarenergie-Experte GoodWe mit seiner neuen dreiphasigen All-in-One-Lösung an: Die ESA-Heimspeicherserie revolutioniert die Montage auf Basis des innovativen 4S-Konzepts (Silent, Smart, Secure, Simple). Um die Markteinführung des Systems zu feiern, bietet GoodWe Installateuren in Europa aktuell eine attraktive Cashback-Aktion.

Enorme Zeitersparnis

Das herausragende Merkmal für Installateure ist die extreme Schnelligkeit und Einfachheit des Systems. Unter dem Motto „Vom Puzzle zur Power, in wenigen Minuten“ demonstrierte GoodWe jüngst bei einer Live-Präsentation vor rund 100 Branchenvertretern in Frankfurt, wie das installationsorientierte Design in der Praxis funktioniert. Das Ergebnis überzeugt: Das gesamte System lässt sich in weniger als zehn Minuten vollständig aufbauen.

Ermöglicht wird diese enorme Zeitersparnis durch ein konsequentes All-in-One-Konzept. Die Batteriemodule verfügen über echtes Plug-and-Play und lassen sich dank eines robusten Gehäuses, abnehmbarer Griffe und optimierten Gewichts so unkompliziert stapeln wie Bausteine. Ein aufwändiges Verschrauben oder Verkabeln der einzelnen Einheiten entfällt. Zudem reduziert die minimale Anzahl an externen Anschlüssen den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum. Dank des durchdachten Dual-Port-Designs ist kein externer STS (Umschalteinrichtung) erforderlich, und auch die Stromwandler (CT) sowie der integrierte Zähler sind im Handumdrehen installiert. Das spart wertvolle Arbeitszeit und senkt die Installationskosten spürbar. Die exzellente Gebrauchstauglichkeit wurde bereits offiziell durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Bares Geld zurück für das Handwerk

Die Effizienz des Systems wird jetzt durch direkten finanziellen Benefit ergänzt: Für jedes qualifizierte ESA-Batteriemodul (Modelle GW5.1-BAT-D-G20 und GW8.3-BAT-D-G20), das im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2026 gekauft und registriert wird, erhalten Installateure Cashback. Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder von GoodWe PLUS+, der europäischen Installateurs-Community. Die Registrierung für das Netzwerk ist direkt im Rahmen der Cashback-Beantragung möglich und bringt weitere Vorteile wie erweiterte Garantien und kostenlose Schulungen. Nach der Bestätigung durch GoodWe können Installateure ihr Guthaben flexibel über eine virtuelle, wiederaufladbare Mastercard einlösen.

Jetzt profitieren und Prämie sichern! Machen Sie Ihre Installationen schneller, leiser und profitabler als je zuvor. Registrieren Sie Ihre ESA-Komponenten bis zum 30. Juni 2026 und sichern Sie sich Ihr exklusives Guthaben auf der virtuellen Mastercard.

Quelle: GoodWe Europe GmbH