Hochsaison auf der Solarpark-Baustelle – und trotzdem alles im Griff

Was wäre, wenn der Bau-Wochenbericht freitags keine zwei Stunden mehr kosten würde? Die Software TabTool PV Construction entlastet EPC-Teams durch schlanke digitale Prozesse. Ein Praxisbeispiel von greentech zeigt, wie die Lösung zudem für Transparenz zwischen Baustelle und Büro sorgt.

Sommer bedeutet für EPC-Teams: auf Hochtouren laufende Baustellen, enge Zeitfenster, viele Gewerke parallel im Einsatz. Gerade jetzt werden fragmentierte Prozesse zum Risiko: Excel-Tabellen, die nicht überall aktuell sind. Fotos, die Leistungspositionen erst nachträglich zugeordnet werden. Wochenberichte, für die viele Stunden im Baucontainer draufgehen. Immer wieder Abstimmungsgespräche, damit alle auf demselben Stand bleiben.

Der Effekt: hoher administrativer Aufwand, wenig Transparenz und ein wachsendes Risiko für Fehler, Verzögerungen und Dokumentationslücken.

Echtzeit statt Excel: Alles auf einer Plattform

Wie ein digitaler Ansatz hier entlasten kann, zeigt der PV-Spezialist greentech. Das Unternehmen steuert und dokumentiert seine EPC-Projekte mit der Baumanagement-Software TabTool PV Construction.

Die deutsche Cloud-Anwendung ist auf Solarprojekte spezialisiert – von der Baufortschrittsdokumentation über Material- und Mängelmanagement bis hin zu Inbetriebnahme und Übergabe. Dabei bündelt sie sämtliche Informationen zentral und in Echtzeit auf einer Plattform, sodass alle Projektbeteiligten auf derselben Datenbasis arbeiten – im Feld wie im Büro.

Wenn Thomas Becker, Construction Manager bei greentech, auf einer Baustelle eine Auffälligkeit entdeckt, dokumentiert er sie direkt in der offline-fähigen TabTool-App auf seinem Tablet – vorgangsbezogen und mit Fotos, GPS-Daten sowie einer Markierung im Anlagenplan. So ist maximale Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Alle erfassten Mängel laufen in einer zentralen, exportierbaren Liste zusammen, wobei farbige Status-Marker den Bearbeitungsstand visualisieren

Besonders bei der Berichterstellung spart der digitale Workflow Zeit und erhöht die Datenqualität. Protokolle, Fotos und Notizen müssen nicht mehr im Nachgang zusammengeführt werden, denn Tages- und Wochenberichte entstehen direkt aus den vor Ort erfassten Daten. „Wenn wir mit unseren Begehungen auf der Baustelle durch sind, machen wir im Protokoll höchstens noch letzte Ergänzungen, generieren mit einem Klick ein PDF und dann ist der Report fertig“, so Becker.

Weniger Abstimmungsaufwand, mehr Transparenz & Nachweissicherheit

Auch für Franziska Heiland, Projektmanagerin bei greentech, ist die zentrale digitale Datenerfassung eine enorme Erleichterung. Weil die Bauleiter alles im digitalen Bautagebuch festhalten, kann sie den Baufortschritt jederzeit vom Büro aus verfolgen: „Das verringert den Bedarf an Meetings und gibt mir eine optimale Planungsgrundlage.“

Wie wertvoll die lückenlose Dokumentation im Ernstfall ist, erlebte Heiland, als eine Gemeinde Schäden an einer Baustraße reklamierte. Die Forderung war schnell vom Tisch: „Dank der Fotodokumentation in TabTool konnten wir innerhalb von Minuten nachweisen, dass die Schäden schon vor Baubeginn vorhanden waren.“

Für EPC-Unternehmen ist das gerade in der Hochsaison entscheidend: Wer Daten strukturiert, zentral und projektnah erfasst, reduziert Risiken, behält den Überblick und schafft die Grundlage für fundierte Entscheidungen, saubere Abnahmen und eine nahtlose Übergabe an Auftraggeber und Betreiber.

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Quelle: tabtool Gmbh