SF6-freie 420-kV-Schaltanlage: Hitachi Energy und TenneT schließen Tests ab
SF6-freie 420-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Erzhausen validiert
Die Hochspannungsprüfungen wurden laut den Unternehmen nach geltenden internationalen Standards durchgeführt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Tests geht das Projekt von der Validierungsphase in den Betriebszustand über. Bereits 2022 hatten Hitachi Energy und TenneT angekündigt, eine SF6-freie GIS für den Einsatz im Übertragungsnetz auf 420-kV-Ebene zu entwickeln und zu installieren.
Bedeutung für den Übertragungsnetzausbau
420-kV-Leitungen und die zugehörigen Umspannwerke bilden einen zentralen Bestandteil des europäischen Übertragungsnetzes. Sie ermöglichen die Übertragung großer Strommengen über weite Entfernungen und spielen eine wichtige Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien.
Gasisolierte Schaltanlagen dieser Spannungsebene sind hohen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Bisher wird in solchen Anlagen überwiegend Schwefelhexafluorid (SF6) eingesetzt. Das Gas besitzt ein Treibhauspotenzial, das laut den Unternehmen 24.300-mal höher ist als das von CO2.
Die nun getestete Anlage basiert auf der SF6-freien GIS-Technologie „EconiQ“ von Hitachi Energy. Nach Unternehmensangaben erreicht sie die für Höchstspannungsanlagen erforderlichen technischen Leistungsmerkmale ohne den Einsatz von SF6.
Technologischer Schritt vor dem Hintergrund neuer Regulierung
Der erfolgreiche Praxistest könnte für Netzbetreiber und Hersteller von Hochspannungstechnik an Bedeutung gewinnen. Die EU verfolgt das Ziel, den Einsatz fluorierter Treibhausgase schrittweise zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an Alternativen zu SF6 insbesondere im Bereich der Hoch- und Höchstspannungstechnik.
TenneT bewertet den Abschluss der Tests als wichtigen Schritt für die eigenen Netzausbaupläne. Die Ergebnisse zeigten, dass SF6-freie Technologie die technischen Anforderungen auf der höchsten Übertragungsspannungsebene erfüllen könne, erklärte Stefan Bönig, Direktor Asset Management & Technology bei TenneT Germany.
Ausblick / Einordnung
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Vor-Ort-Tests liegt erstmals ein Praxisnachweis für eine SF6-freie gasisolierte Schaltanlage auf 420-kV-Ebene vor. Für Übertragungsnetzbetreiber könnte dies eine zusätzliche Option bieten, um künftige Netzausbauprojekte mit reduziertem Einsatz fluorierter Treibhausgase umzusetzen. Ob und in welchem Umfang sich die Technologie im Markt etabliert, wird von weiteren Betriebserfahrungen und der regulatorischen Entwicklung abhängen.
Quelle: Hitachi Energy Ltd. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH
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