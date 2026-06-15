SF6-freie 420-kV-Schaltanlage: Hitachi Energy und TenneT schließen Tests ab

Hitachi Energy Ltd. und TenneT Germany haben die weltweit erste SF6-freie gasisolierte Schaltanlage auf 420-kV-Ebene unter realen Netzbedingungen getestet. Der erfolgreiche Abschluss der Vor-Ort-Prüfungen im Umspannwerk Erzhausen gilt als wichtiger Schritt für den Verzicht auf das klimaschädliche Isoliergas SF6 in Höchstspannungsnetzen.

SF 6 -freie 420-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Erzhausen validiert

Die Hochspannungsprüfungen wurden laut den Unternehmen nach geltenden internationalen Standards durchgeführt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Tests geht das Projekt von der Validierungsphase in den Betriebszustand über. Bereits 2022 hatten Hitachi Energy und TenneT angekündigt, eine SF 6 -freie GIS für den Einsatz im Übertragungsnetz auf 420-kV-Ebene zu entwickeln und zu installieren.

Bedeutung für den Übertragungsnetzausbau

420-kV-Leitungen und die zugehörigen Umspannwerke bilden einen zentralen Bestandteil des europäischen Übertragungsnetzes. Sie ermöglichen die Übertragung großer Strommengen über weite Entfernungen und spielen eine wichtige Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien.

Gasisolierte Schaltanlagen dieser Spannungsebene sind hohen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Bisher wird in solchen Anlagen überwiegend Schwefelhexafluorid (SF 6 ) eingesetzt. Das Gas besitzt ein Treibhauspotenzial, das laut den Unternehmen 24.300-mal höher ist als das von CO 2 .

Die nun getestete Anlage basiert auf der SF 6 -freien GIS-Technologie „EconiQ“ von Hitachi Energy. Nach Unternehmensangaben erreicht sie die für Höchstspannungsanlagen erforderlichen technischen Leistungsmerkmale ohne den Einsatz von SF 6 .

Technologischer Schritt vor dem Hintergrund neuer Regulierung

Der erfolgreiche Praxistest könnte für Netzbetreiber und Hersteller von Hochspannungstechnik an Bedeutung gewinnen. Die EU verfolgt das Ziel, den Einsatz fluorierter Treibhausgase schrittweise zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an Alternativen zu SF 6 insbesondere im Bereich der Hoch- und Höchstspannungstechnik.

TenneT bewertet den Abschluss der Tests als wichtigen Schritt für die eigenen Netzausbaupläne. Die Ergebnisse zeigten, dass SF 6 -freie Technologie die technischen Anforderungen auf der höchsten Übertragungsspannungsebene erfüllen könne, erklärte Stefan Bönig, Direktor Asset Management & Technology bei TenneT Germany.

Ausblick / Einordnung

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Vor-Ort-Tests liegt erstmals ein Praxisnachweis für eine SF 6 -freie gasisolierte Schaltanlage auf 420-kV-Ebene vor. Für Übertragungsnetzbetreiber könnte dies eine zusätzliche Option bieten, um künftige Netzausbauprojekte mit reduziertem Einsatz fluorierter Treibhausgase umzusetzen. Ob und in welchem Umfang sich die Technologie im Markt etabliert, wird von weiteren Betriebserfahrungen und der regulatorischen Entwicklung abhängen.

Quelle: Hitachi Energy Ltd. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH