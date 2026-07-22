Deutschlandkarte zeigt Versorgungsqualität der Verteilernetze

Die Bundesnetzagentur macht Netzdaten erstmals bundesweit vergleichbar: Eine neue Deutschlandkarte zeigt Werte zur Digitalisierung, Netzzuverlässigkeit und Energiewendekompetenz der Verteilernetzbetreiber. Die Übersicht soll jährlich aktualisiert werden.

Grundlage der ersten Veröffentlichung sind Daten aus dem Jahr 2024. Die interaktive Karte bündelt Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit der Stromverteilernetze und ermöglicht Vergleiche zwischen den Netzbetreibern.

Drei Kategorien mit zahlreichen Kennzahlen

Die Karte gliedert sich in die Bereiche Digitalisierung, Netzzuverlässigkeit und Energiewendekompetenz. Für jede Kategorie stehen mehrere Kartenlayer zur Verfügung, die sich einzeln auswählen lassen. Im Bereich Digitalisierung umfasst dies beispielsweise einen Gesamtindex sowie die Teilbereiche Smart Grids, digitale Prozesse und Systeme, Datenmanagement und Analyse sowie Kundenmanagement. Die Netzzuverlässigkeit wird über die Kennzahlen SAIDI für die Niederspannung und ASIDI für die Mittelspannung dargestellt. Zur Energiewendekompetenz gehören unter anderem Netzanschlussdauern für zusätzliche Erzeugungsanlagen, Verbrauchseinrichtungen und Speicher sowie deren Umsetzungsquoten.

Filter und Statistik ermöglichen gezielte Auswertungen

Über die Layer-Auswahl können Nutzer einzelne Kennzahlen ein- und ausblenden sowie Netzgebiete nach bestimmten Kriterien filtern. Darüber hinaus bietet die Anwendung statistische Auswertungen mit Kennwerten wie Minimum, Maximum, Durchschnitt und Standardabweichung für den jeweils ausgewählten Datensatz. Ein Klick auf ein Netzgebiet zeigt den jeweiligen Kennzahlenwert des zuständigen Verteilernetzbetreibers an.

Farbskala dient dem Vergleich der Netzgebiete

Die Kennzahlen werden über ein Ampelsystem dargestellt. Grün steht für eine überdurchschnittliche, Gelb für eine durchschnittliche und Rot für eine unterdurchschnittliche Performance. Die Bundesnetzagentur weist jedoch darauf hin, dass die Farben keine absolute Bewertung darstellen, sondern lediglich die relative Einordnung der jeweiligen Kennzahl innerhalb des gesamten Datensatzes. Die Karte umfasst die Netzgebiete von insgesamt 824 Elektrizitätsverteilernetzbetreibern.

Quelle: Bundesnetzagentur | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH