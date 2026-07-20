Reiche korrigiert Entwurf für EEG und Netzpaket nur wenig

Foto: Elenathewise / stock.adobe.com Für kleine Dachsolaranlagen will Katherina Reiche weiterhin keine EEG-Vergütungen mehr gewähren, sondern lediglich die Übergangszeit für eine sogenannte Marktwertdurchleitung um wenige Jahre verlängern.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) unter Katherina Reiche hat am Freitag die lange erwarteten Gesetzentwürfe für die EEG-Novelle und das sogenannte Netzpaket in die Verbändeanhörung geschickt, um sie möglichst noch im Juli im Kabinett zu beschließen. Gegenüber den im Februar geleakten Entwürfen aus dem BMWE hat Reiche jetzt kaum Zugeständnisse an ihre Kritiker:innen gemacht. Die Solarthemen-Redaktion hat die geänderten Gesetzentwürfe unter die Lupe genommen: