Reiche korrigiert Entwurf für EEG und Netzpaket nur wenig
20.07.2026 / Guido Bröer / Photovoltaik / Politik / Recht / Solarthemen / Strom- und Wärmenetze / Wirtschaft
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) unter Katherina Reiche hat am Freitag die lange erwarteten Gesetzentwürfe für die EEG-Novelle und das sogenannte Netzpaket in die Verbändeanhörung geschickt, um sie möglichst noch im Juli im Kabinett zu beschließen. Gegenüber den im Februar geleakten Entwürfen aus dem BMWE hat Reiche jetzt kaum Zugeständnisse an ihre Kritiker:innen gemacht. Die Solarthemen-Redaktion hat die geänderten Gesetzentwürfe unter die Lupe genommen: