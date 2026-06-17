Neu: Solarthemen-Jubiläumsausgabe 600 ist heute erschienen

+++ PV-Industrie: Europa schaut nur zu +++ Energy Sharing: Trotz Stichtag keine Welle +++ Helmut Jäger und Moritz Ritter im Interview zur Solarthermie +++ PV-Fabriken vor 30 Jahren: Wie alles begann +++ Jubiläums-Interview mit Guido Bröer und Andreas Witt

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 600 vom 16.6.2026, der Jubiläumsausgabe nach 30 Jahren Solarthemen:

PV-Produktion: Europa schaut nur zu

Rund 30 Jahre ist es her, da sorgten neue Photovoltaikfabriken in Deutschland für Aufbruchstimmung. Doch diesen Sektor haben vor allem chinesische Unternehmen übernommen. Gibt es noch Chancen, das wieder zu ändern?

Energy Sharing: Trotz Stichtag keine Welle

Seit dem 1. Juni verpflichtet das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Strom­-Verteilnetzbetreiber, die gemeinschaftliche Stromnutzung aus erneuerbaren Energien – Energy Sha­ring – zu ermöglichen. In der Praxis bestehen aber noch Hürden.

Helmut Jäger und Moritz Ritter im Interview:

Zwei Generationen Solarthermie – Die Sonne bleibt

Zum 30. Solarthemen-Jubiläum haben wir Helmut Jäger und Moritz Ritter, die für zwei Unternehmergeneratio­nen in der Solarthermie stehen, zum Interview eingeladen. Beide haben spontan zugesagt.

PV-Fabriken vor 30 Jahren: Wie alles begann

Zwar haben einzelne Institute und Unternehmen schon Jahr­zehn­te zuvor Photovoltaikmodule produziert, doch der Siegeszug der Tech­­nologie begann – insbesondere in Deutschland – in den 1990er Jahren.

Guido Bröer und Andreas Witt im Jubiläumsinterview:

30 Jahre Journalismus im Zeichen der Sonne

Andreas WItt und Guido Bröer sind geschäftsführende Gesellschafter der Solarthemen Media GmbH. Als solche verantworten sie heute neben dem Infodienst Solarthemen auch das Online-Portal Solarserver.de und die Zeitschrift Energiekommune. Vor 30 Jahren veröffentlichten sie die erste Ausgabe der Solarthemen. Für diese 600-ste Ausgabe haben sie sich von Wencke Meckenstock mal selbst interviewen lassen.

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Diese Artikel plus weitere Berichte lesen Sie in der Solarthemen Ausgabe 600 vom 16. Juni 2026, der Jubiläumsausgabe zum 30jährigen Bestehen der Zeitschrift.

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