Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Warum sich ein leistungsstärkerer Solarspeicher lohnen kann

Wer heute in Solarenergie investiert, sollte nicht nur an die aktuelle Anlage denken. Warum flexible Speichersysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Solarpaneele werden immer leistungsfähiger. Viele bestehende Speichersysteme können das zusätzliche Potenzial jedoch nicht vollständig nutzen oder sind nur für eine bestimmte Anlagengröße ausgelegt. Wer später weitere Module installieren oder den Eigenverbrauch steigern möchte, stößt daher oft an technische Grenzen.



Gleichzeitig hängt die Wirtschaftlichkeit eines Speichers von mehr als der reinen Kapazität ab. Auch Lebensdauer, intelligente Steuerung, Erweiterbarkeit und die zuverlässige Versorgung größerer Verbraucher spielen eine wichtige Rolle. Gerade bei steigenden Strompreisen stellt sich daher für viele Haushalte die Frage, ob ein leistungsfähigeres und flexibleres System langfristig die bessere Investition ist.

Mehr Flexibilität für die Energiewende zuhause

Hier setzt Anker SOLIX mit der neuen Solarbank 4 Pro an und denkt das Konzept des Balkonkraftwerks neu. Ein Speicher, der mit der Anzahl der Paneele oder auch des Strombedarfs mitwächst und zukunftssicher ist.



Mit einer Solareingangsleistung von 5.000 W, einer erhöhten Speicherkapazität von 5.000 Wh und einer branchenführenden Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen, ist die Solarbank 4 Pro extrem leistungsfähig für ein Plug-in-Solar-Speichersystem. Die vier integrierten MPP-Tracker (MPPT) ermöglichen den Anschluss von bis zu zwölf Solarmodulen und damit maximale Flexibilität für eine längerfristige Planung. Regulär speist die Solarbank bis zu 800 W über einen normalen Schuko-Stecker in den Hausstromkreis. Dafür reicht ein einfaches Einstecken, ohne dass bauliche Veränderungen notwendig wären, was sich gerade für Einsteiger anbietet.

Mehr aus jeder Kilowattstunde herausholen

Wer die volle Leistung der Solarbank 4 Pro nutzen möchte, kann PluginPower™ 2.0 aktivieren. Nach TÜV-zertifizierter Sicherheitsprüfung ermöglicht das System im netzgekoppelten Betrieb bis zu 2.500 W Leistung. Ist ein dedizierter Stromkreis vorhanden, können qualifizierte Elektriker einen Wieland-Stecker installieren und die Anlage registrieren. Dadurch lassen sich auch leistungsstärkere Geräte wie Waschmaschinen zuverlässig mit Solarstrom betreiben.



Die höhere Leistung und der gesteigerte Eigenverbrauch können die Stromkosten bei einem Jahresverbrauch von 7.000 kWh um bis zu 2.234 Euro pro Jahr senken und die Amortisationszeit auf rund drei Jahre verkürzen.

Energie auch dann, wenn die Sonne nicht scheint

Die höhere Speicherkapazität der Solarbank 4 Pro ermöglicht es, Solarstrom auch in den Abend- und Nachtstunden zu nutzen. Im Falle eines Stromausfalls wechselt das System in unter 10 ms in den autarken Betrieb und versorgt angeschlossene Geräte über den 2.500-W-Off-Grid-Anschluss weiter. Das kann beispielsweise dafür sorgen, dass Kühlschränke und andere wichtige Verbraucher ohne Unterbrechung weiterlaufen.



Für zusätzlichen Speicherbedarf lassen sich Batteriemodule per Aufsteckprinzip einfach nachrüsten. So wächst die Kapazität auf bis zu 30 kWh und kann flexibel an den Energiebedarf angepasst werden. Das reduziert die Anfangsinvestition und ermöglicht eine schrittweise Erweiterung.



Auch die Langlebigkeit spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaftlichkeit eines Speichers. Denn je länger ein System zuverlässig genutzt werden kann, desto stärker macht sich die Investition bezahlt.

Wenn der Speicher mitdenkt

Die Solarbank 4 Pro läuft auf dem Betriebssystem Anker PowerOS und verfügt mit Anka über einen KI-Sprachassistenten für Steuerung und Energieplanung. Das System optimiert Lade- und Entladevorgänge automatisch anhand von Echtzeit-Wetterdaten. Gleichzeitig nutzt das KI-basierte Energiemanagementsystem (EMS) Preisdaten von über 870 Stromanbietern, um dynamische Stromtarife optimal auszuschöpfen und zusätzliche Einsparungen zu ermöglichen.

Damit eignet sich die Solarbank 4 Pro sowohl für Haushalte mit begrenztem Platz als auch für größere Solaranlagen, die ihren Eigenverbrauch steigern und unabhängiger vom Stromnetz werden möchten.

Quelle: Anker Solix

