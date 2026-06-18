Helmut Jäger und Moritz Ritter: Solarthermie hat weiter Chancen
Wohin geht es mit der Solarthermie? Fragen dazu beantworten im Interview Helmut Jäger und Moritz Ritter. Jäger (69) ist Mitgründer des Solarthermie-und Heizungsherstellers Solvis und war dessen Geschäftsführer. Heute ist Jäger bei Solvis für die Verbandsarbeit zuständig. Ritter (47) ist Co-CEO des Schokoladenherstellers Ritter und Beiratsvorsitzender der Energieunternehmen der Ritter-Gruppe. Zuvor war er Geschäftsführer der Ritter Energie. Ritter und Jäger sind beide im Vorstand des Bundesverbandes Solarwirtschaft aktiv.