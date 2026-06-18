Helmut Jäger und Moritz Ritter: Solarthermie hat weiter Chancen

18.06.2026 / / / / /
Zwei Portraits: links von Helmut Jäger von Solvis, rechts von Moritz Ritter von der Ritter Gruppe.Fotos: Solvis und Ritter
Helmut Jäger von Solvis (links) und Moritz Ritter von der Ritter Gruppe (rechts) repräsentieren zwei Generationen von Unternehmern, die sich für die Solarthermie engagieren.
Wohin geht es mit der Solarthermie? Fragen dazu beantworten im Interview Helmut Jäger und Moritz Ritter. Jäger (69) ist Mitgründer des Solarthermie-und Heizungsherstellers Solvis und war dessen Geschäftsführer. Heute ist Jäger bei Solvis für die Verbandsarbeit zuständig. Ritter (47) ist Co-CEO des Schokoladenherstellers Ritter und Beiratsvorsitzender der Energieunternehmen der Ritter-Grup­pe. Zuvor war er Geschäftsführer der Ritter Energie. Ritter und Jäger sind beide im Vorstand des Bundesverbandes Solarwirtschaft aktiv.

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