Viel Wind und Sonne haben die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2026 gesteigert. Im Wärmesektor heizen immer mehr Wärmepumpen, aber auch Solarthermie hat zugelegt. Im Verkehrssektor nehmen Biokraftstoffe und Elektroantriebe zu.

Das Umweltbundesamt (UBA) hat neue Zahlen für erneuerbare Energien in Deutschland veröffentlicht. Die Daten stammen von der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat). Demnach stammten rund sechs Prozent mehr Strom aus Wind-, Wasser-, Sonnen- und Bioenergie als im Vorjahreszeitraum. Auch im Gebäude- und im Verkehrssektor legten die erneuerbaren Energien zu: Umweltwärme und Geothermie aus Wärmepumpen um 19 Prozent; der Einsatz von Biokraftstoffen und Strom im Verkehrsbereich um 13 Prozent.

„Die Zahlen des ersten Halbjahres 2026 stimmen optimistisch. Gerade jetzt sollten wir den Ausbau dieser Zukunftstechnologien weiter forcieren. Der Aufschwung bei Wind und Sonne darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wärme- und die Verkehrswende weiter beschleunigt werden muss“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Elektroautos und Wärmepumpen müssen schneller in die Breite, das Stromsystem muss durch neue Großbatteriespeicher flexibler werden. Nur wenn alle Sektoren gemeinsam Fahrt aufnehmen, können wir unsere Klimaziele erreichen.”

Stromerzeugung: Anteil der erneuerbaren Energien liegt bei 57 Prozent

Im ersten Halbjahr 2026 hat Deutschland rund 153 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt – sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (145 TWh). Im Unterschied zum außergewöhnlich windarmen ersten Halbjahr 2025 lagen die Windgeschwindigkeiten in 2026 bisher näher am langjährigen Mittel. Die Windenergie war daher mit einem Anteil von rund 45 Prozent erneut die tragende Säule der erneuerbaren Stromproduktion, gefolgt von Photovoltaik (34 Prozent), Biomasse (15 Prozent), Wasserkraft (fünf Prozent) und Geothermie (weniger als einem Prozent).

Die Photovoltaik profitierte wie bereits im Vorjahr von überdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung und weiterem Anlagenzubau. Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt rund acht Gigawatt (GW) neue Bruttoleistung installiert. Der Bundesverband Solarwirtschaft hat den PV-Ausbau für das erste Halbjahr 2026 auf 7,4 Gigawatt taxiert. Dieser Wert kann durch Nachmeldungen im Martkstammdatenregister aber noch steigen. Das Ausbauziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) für das Jahr 2026 von 128 GW insgesamt installierter PV-Leistung wird laut UBA bereits im Sommer des Jahres erreicht. Mit einem Netto-Zubau von rund zwei GW waren zum Ende des ersten Halbjahres 2026 Windenergieanlagen an Land mit etwa 70 GW Gesamtleistung installiert. Der aktuelle Windzubau an Land spiegelt damit noch nicht die wachsende Zahl von Neugenehmigungen wider. Das EEG-Ziel von 84 GW zum Ende des Jahres wird Deutschland voraussichtlich deutlich verfehlen.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch lag im ersten Halbjahr 2026 bei rund 57 Prozent (2025: 54 Prozent, 2024: 57 Prozent). Eine aktuelle Auswertung von BDEW und ZSW kommt auf rund 58 Prozent. Eine belastbare Hochrechnung auf das Gesamtjahr 2026 ist laut UBA zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da sowohl die erneuerbare Stromerzeugung als auch der Stromverbrauch von der Witterung im weiteren Jahresverlauf und teilweise auch von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.

Wärmepumpen treiben Wärmewende voran

Die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Quellen belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf etwa 121 TWh und stieg damit um insgesamt drei Prozent. Besonders die mittels Wärmepumpen nutzbar gemachte Umweltwärme und oberflächennahe Geothermie stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 19 Prozent an.

Daneben nahm auch die Wärmeerzeugung aus Solarthermie (plus drei Prozent) und gasförmiger Biomasse (plus ein Prozent) leicht zu. Knapp zwei Drittel der erneuerbaren Wärmebereitstellung entfiel weiterhin auf den Einsatz fester Biomasse (plus ein Prozent). Maßgeblicher Treiber war die etwas kühlere Witterung im ersten Quartal, durch die der Heizenergiebedarf insgesamt anstieg. Wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Bedarf an Wärme und Kälte im ersten Halbjahr 2026 war, hat das UBA nicht mitgeteilt. Im Jahr 2025 trugen die erneuerbaren Energien laut Bundeswirtschaftsministerium 19 Prozent zu Wärme und Kälte bei.

Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien im Verkehrssektor in Deutschland zeigt starkes Wachstum

Im Verkehrssektor hat man im ersten Halbjahr 2026 rund 27 TWh aus erneuerbaren Quellen eingesetzt. Das entspricht einem Anstieg von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist damit der bisher höchste Halbjahreswert. Maßgeblich für das Wachstum war die Erhöhung der Treibhausgasminderungsquote von 10,6 Prozent im Jahr 2025 auf zwölf Prozent im Jahr 2026 und der damit einhergehend höhere Absatz von Biokraftstoffen, insbesondere von Biodiesel/HVO. Das machte in Summe ein Plus von 11,4 Prozent aus.

Besonders kräftig wuchs zudem die Nutzung von erneuerbarem Strom im Straßenverkehr: Der wachsende Bestand an Elektrofahrzeugen im Zusammenspiel mit dem steigenden Anteil an grünem Strom im Strommix ließ die rechnerisch ermittelte Menge des für Verkehrszwecke eingesetzten erneuerbaren Stroms um über 20 Prozent ansteigen. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor lag im Jahr 2025 bei 8,0 Prozent. Zahlen für das erste Halbjahr 2026 nennt das UBA nicht.

Die aktuellen Monats- und Quartalsdaten zur Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien in Deutschland der AGEE-Stat sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: UBA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH