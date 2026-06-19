Münch Energie plant zwei weitere Großbatteriespeicher in Sachsen-Anhalt

Die Vermarktung von Batteriespeichern über verschiedene Kurzfristmärkte gilt als wichtiger Hebel für deren Wirtschaftlichkeit. Münch Energie setzt dabei bei zwei neuen Projekten auf die Zusammenarbeit mit enspired und Entelios.

Münch Energie entwickelt in Sachsen-Anhalt zwei weitere Großbatteriespeicher mit jeweils 50 MW Leistung und 100 MWh Speicherkapazität. Die Anlagen erreichen zusammen eine Leistung von 100 MW und eine Kapazität von 200 MWh. Nach Angaben des Unternehmens soll die Vermarktung der Speicher gemeinsam durch die Unternehmen enspired und Entelios erfolgen.

Die Batteriespeicher sollen an den relevanten Kurzfristmärkten eingesetzt werden. Dabei übernehmen enspired und Entelios die marktübergreifende Optimierung und Vermarktung der Flexibilitäten. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen kommt dabei ein bereits bei anderen Speicherprojekten eingesetztes Vermarktungsmodell zum Einsatz.

Großbatteriespeicher mit 200 MWh Kapazität

Die beiden Projekte ergänzen die bestehenden Batteriespeicheraktivitäten von Münch Energie in Sachsen-Anhalt. Mit einer Gesamtkapazität von 200 MWh zählen sie zu den größeren derzeit angekündigten Speicherprojekten in Deutschland.

Laut Münch Energie sollen die Speicher zur Integration erneuerbarer Energien beitragen und zusätzliche Flexibilität für das Stromsystem bereitstellen. Das Unternehmen verweist zudem auf die Bedeutung von Speichern für die Versorgungssicherheit bei steigenden Anteilen von Wind- und Solarstrom.

Vermarktung über Kurzfristmärkte

Die Erlöse der Batteriespeicher sollen über verschiedene Kurzfristmärkte erzielt werden. Nach Angaben von enspired erfolgt die Optimierung marktübergreifend, um unterschiedliche Vermarktungsoptionen zu nutzen. Entelios sieht in dem Projekt ein Beispiel für die Kombination von Speicherinfrastruktur und flexibler Vermarktung.

„Mit den beiden Projekten werden zwei weitere Großbatteriespeicher in ein Vermarktungssetup integriert, das auf die intelligente Nutzung von Flexibilität über alle relevanten Kurzfristmärkte ausgerichtet ist“, sagt Fabian Becker, Vorstand der Entelios AG.

Bedeutung für den Speichermarkt

Der Ausbau von Großbatteriespeichern gewinnt in Deutschland an Dynamik. Betreiber und Projektentwickler setzen zunehmend auf Speicher, um Schwankungen der erneuerbaren Stromerzeugung auszugleichen und zusätzliche Erlösquellen an den Strommärkten zu erschließen. Die beiden Projekte von Münch Energie verdeutlichen diesen Trend. Dabei gewinnt neben der technischen Auslegung der Anlagen insbesondere die Vermarktungsstrategie an Bedeutung, um die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern sicherzustellen.

Quelle: Münch Energie | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH