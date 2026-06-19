PV-Fabriken vor 30 Jahren: Wie alles begann 19.06.2026 / Andreas Witt / Photovoltaik / Solarthemen / WirtschaftFoto: ehemalige Solar-Fabrik AGDie neugebaute Solarfabrik von Georg Salvamoser und Alfred Ritter in Freiburg war architektonische Werbung in eigener Sache. Zwar haben einzelne Institute und Unternehmen schon Jahrzehnte zuvor Photovoltaikmodule produziert, doch der Siegeszug der Technologie begann – insbesondere in Deutschland – in den 1990er Jahren. Lesen Sie diesen Artikel in voller Länge! 1 Monat Infodienst Solarthemen für 0,- € Sie erhalten: sofortigen Zugriff auf alle -Artikel des Solarservers neueste -Artikel per E-Mail monatliche PDF-Ausgabe der Fachzeitschrift Solarthemen Die 1-monatige Testphase können Sie jederzeit beenden. Sonst verlängert sich Ihr Probeabo als Monatsabo für 19,90 €/Monat. Es ist jederzeit zum Monatsende kündbar. 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