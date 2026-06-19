RWE kombiniert 100-MW-Solarprojekt mit 75-MW-Batteriespeicher

RWE baut sein Solarprojekt entlang der A44n zwischen Bedburg und Jüchen weiter aus. Mit einer zweiten Ausbaustufe steigt die Leistung auf mehr als 100 Megawatt. Zusätzlich plant das Unternehmen einen Batteriespeicher mit 75 Megawatt Leistung und 150 Megawattstunden Speicherkapazität.

RWE erhöht Kapazität des Solarprojekts an der A44n auf über 100 MW

RWE hat mit der zweiten Ausbaustufe seines Solarprojekts entlang der A44n zwischen Bedburg und Jüchen begonnen. Nach Angaben des Unternehmens sind die Solarmodule bereits auf den Unterkonstruktionen installiert. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage mit einer Leistung von rund 20 Megawatt peak (MWp) ist für das vierte Quartal vorgesehen.

Mit der Erweiterung steigt die Gesamtkapazität des Solarprojekts auf mehr als 100 MWp. Insgesamt sollen künftig 171.600 Solarmodule entlang der Autobahn Strom erzeugen. Laut RWE entspricht dies rechnerisch dem Jahresstrombedarf von rund 34.000 Haushalten.

Bereits seit dem vergangenen Jahr sind erste Anlagenabschnitte in Betrieb. Nach Unternehmensangaben liefern derzeit 141.000 Solarmodule Strom, weitere 30.600 Module sollen bis Ende 2026 hinzukommen.

Batteriespeicher soll Regelenergie bereitstellen

Parallel zum Ausbau der Photovoltaik plant RWE den Bau eines Batteriespeichers mit einer Leistung von 75 Megawatt. Die Anlage soll auf Bedburger Stadtgebiet entstehen. Die erforderlichen Genehmigungen liegen laut Unternehmen bereits vor, sodass der Baustart für den Spätsommer vorgesehen ist.

Nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2027 soll der Speicher eine Kapazität von rund 150 Megawattstunden (MWh) aufweisen. RWE zufolge wird die Anlage unter anderem Regelenergie bereitstellen und damit zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

Der Batteriespeicher soll über denselben Netzanschluss wie die benachbarte Solaranlage angebunden werden. Dadurch kann die bestehende Netzinfrastruktur gemeinsam genutzt werden.

Erneuerbare-Energien-Ausbau im Rheinischen Revier

In unmittelbarer Nähe errichtet RWE nach eigenen Angaben derzeit den Windpark Bedburg 3 mit einer Leistung von rund 60 Megawatt. Insgesamt baut und betreibt das Unternehmen im Rheinischen Revier Solar- und Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 600 Megawatt.

Mit dem geplanten Batteriespeicher entsteht an der A44n ein kombiniertes Solar- und Speicherprojekt. Der Speicher wird über denselben Netzanschluss wie die benachbarte Photovoltaikanlage angebunden und soll nach Angaben von RWE Regelenergie bereitstellen. Die Kopplung von Solar- und Windparks mit Batteriespeichern gilt als wichtiger Ansatz, um Netzanschlüsse effizienter zu nutzen und zusätzliche Flexibilität für das Stromsystem bereitzustellen.

Quelle: RWE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH