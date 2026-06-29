Enpal kooperiert für PV auf Carports mit Roof+

Enpal baut mit Roof+ eine Parkplatzüberdachung aus PV-Modulen für die Messe in Essen. Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 11 Megawatt.

Enpal schließt eine Partnerschaft mit Roof+, einem spezialisierten Generalunternehmer für Solar-Carports und Energieinfrastruktur auf versiegelten Flächen. Wie Enpal mitteilten, arbeiten beide Unternehmen künftig bei ausgewählten großflächigen Carport-Solarprojekten im Gewerbe- und Industriesegment zusammen.

Den Auftakt der langfristigen Kooperation bilde ein Carport‑Solarprojekt auf dem Messeparkplatz P10 in Essen mit einer Gesamtleistung von 11 Megawatt (MW). Dort planten beide Unternehmen, auf rund 53.000 Quadratmetern Fläche eine Carportanlage mit etwa 25.000 Solarmodulen zu realisieren. Die Anlage soll jährlich etwa 11,5 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugen . Der Baustart ist, vorbehaltlich der Baugenehmigung und der finalen Investitionsentscheidung, für Herbst 2026 vorgesehen.

Roof+ übernehme als Generalunternehmer des Projektträgers EVV (Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft) die Gesamtleitung, Planung, Genehmigung und Umsetzung des Projektes.

„Mit dem Solar-Carport auf dem Messeparkplatz P10 können wir mit 11 Megawatt Leistung einen bedeutenden Teil des jährlichen Energieverbrauchs der städtischen Einrichtungen decken. Somit kommen wir dem Ziel deutlich näher, CO2-neutral zu werden“, sagt Jochen Sander, Geschäftsführer der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV).

„Das Projekt in Essen zeigt, welches Potenzial in der energetischen Nutzung versiegelter Flächen steckt. Als spezialisierter Generalunternehmer verbindet ROOF+ Planung, Genehmigung, Stahlbau und PV-Integration zu einer ganzheitlichen Energie-Infrastruktur“, erklärt Philipp Oostenryck, Geschäftsführer von Roof+.

Und Franz Martin-Mayeur, Geschäftsführer der Gewerbesparte von Enpal, ergänzt: “Der Gewerbemarkt ist zentral für die Energiewende. Für Unternehmen geht es heute vor allem darum, Energiekosten zu senken, unabhängiger vom Netz zu werden und die eigene Klimabilanz zu verbessern”.

Die Gewerbesparte von Enpal ist vor rund zwei Jahren erstmals in den Markt gestartet, hat seitdem über 70 Projekte realisiert und mehr als 160 Anlagen mit einem Volumen von rund 55 Megawatt vertraglich gesichert. Das Angebot richte sich an Unternehmen und Immobilieneigentümer mit geeigneten Flächen ab 100 Kilowatt (kW).

Quelle: Enpal | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH