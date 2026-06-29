PV-Großhändler Densys pv5 integriert HEMS von Tibber

Die Kunden von Densys pv5 können beim Großhändler PV-Technologie direkt mit integriertem HEMS von Tibber beziehen. Dieses dient der intelligenten Steuerung des Energieverbrauchs und der Einbindung dynamischer Tarife.

Die Densys pv5 und der Stromanbieter Tibber geben den Start einer strategischen Kooperation bekannt. Ziel der Zusammenarbeit sei es laut einer Mitteilung, Photovoltaiksysteme, intelligente Energieversorgung und digitale Steuerungstechnologien enger miteinander zu verzahnen. Kunden sollen künftig von der Kombination aus PV-Technik von Densys pv5 und den dynamischen Stromtarifen sowie Smart-Home-Lösungen von Tibber profitieren.

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen dabei die intelligente Einbindung von Photovoltaikanlagen in dynamische Stromtarife, die Optimierung von Eigenverbrauch und Netzeinspeisung sowie die Digitalisierung und Transparenz der Energieflüsse im Haushalt. Grundlage dafür sei der Tibber Pulse IR. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Heimenergiemanagementsystem (HEMS), das sich direkt an den Infrarot-Ausgang Stromzähler anschließen lasse. Dieses könne dann Verbrauchsdaten in Echtzeit an die Tibber App übertragen. So ließen sich PV-Ertrag, Eigenverbrauch und Netzbezug sekundengenau im Blick behalten und automatisiert optimieren.

„Mit Tibber haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Vision einer intelligenten und nachhaltigen Energiezukunft teilt“, sagt Steffen Binzel, Geschäftsführer von Densys pv5. „Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden, ihren Energieverbrauch effizienter zu steuern und aktiv an der Energiewende mitzuwirken.“

„Die Integration hochwertiger Photovoltaiklösungen ist ein entscheidender Schritt, um unsere Kunden noch unabhängiger vom klassischen Energiemarkt zu machen. Densys pv5 ergänzt unser Angebot ideal“, so Wilko Klaassen, verantwortlich für den deutschen und niederländischen Markt bei Tibber.

Quelle: Densys pv5 GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH