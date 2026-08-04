Vamo führt erste Wärmepumpe von Fox ESS in deutschen Markt ein

Das Kölner Energieunternehmen Vamo bringt die erste Wärmepumpe von Fox ESS auf den deutschen Markt. Sie soll eine preisliche Alternative zu europäischen Produkten darstellen.

Der chinesische Hersteller von PV-Heimspeichern, Fox ESS, bringt in Kooperation mit der Kölner Vamo erstmals einer Wärmepumpe auf den deutschen Markt. Wie die Unternehmen mitteilten, will Fox ESS bei Qualität, Installation und Service deutsche und europäische Platzhirsche übertreffen. Im Zentrum der Partnerschaft stehe eine speziell an den deutschen Markt angepasste Wärmepumpe, die auf Grundlage von Vamos Praxiserfahrung aus der Beratung und Installation entwickelt wurde.

Der Kölner Wärmepumpen-Spezialist will damit eine preislich attraktive Option für den Umstieg auf die

Wärmepumpe anbieten. Gleichzeitig begleite Vamo den Eintritt von Fox ESS in den deutschen Wärmepumpenmarkt. Vorausgegangen war ein mehrmonatiger Auswahlprozess, in dem Vamo verschiedene asiatische Hersteller prüfte, Produkte verglich und potenzielle Partner am Standort Köln empfing.

Die Partnerschaft sei zugleich Teil der langfristigen Strategie von Vamo, Wärmepumpen auch in einem Markt mit veränderten Förderbedingungen für mehr Haushalte zugänglich zu machen. „Der Markt fordert ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hohen Ansprüchen an Produkt, Beratung und Installation. Genau darauf geben wir mit dieser Partnerschaft eine Antwort. So schaffen wir eine zusätzliche Option für Menschen, die sich für eine Wärmepumpe interessieren und dabei bewusst auf Wirtschaftlichkeit achten. Fox ESS hat uns mit seinem Gesamtpaket

überzeugt und sehr klar gezeigt, dass das Unternehmen den deutschen Markt ernst nimmt“, sagt Dr. Jan Ossenbrink, CEO von Vamo.

Preis zentraler Faktor

Mit der Aufnahme von Fox ESS reagiere Vamo auf eine Entwicklung, die das Unternehmen in tausenden Beratungsgesprächen immer wieder erlebe. Für viele Hausbesitzer sei die Frage nach dem Preis ein zentraler Faktor beim Heizungstausch. In einem Markt, der bislang stark von etablierten europäischen Anbietern geprägt sei, ergänze Vamo sein Portfolio deshalb um eine weitere Lösung, die Wirtschaftlichkeit und moderne Wärmepumpentechnologie zusammenbringe.

Im Zentrum der Zusammenarbeit stehe zunächst ein Modell der HP-Serie mit Hydrobox-Inneneinheit. Dieses sei besonders auf eine schnelle und einfache Installation ausgelegt. Sie soll ferner die Montage vor Ort spürbar erleichtern. Dabei habe Vamo eigene Anforderungen aus der Praxis früh in die Produktentwicklung eingebracht – von der Installationsfreundlichkeit über die Systemintegration bis hin zu konkretem Kundenfeedback aus dem deutschen Markt.

Neben dem Preis sei für Vamo vor allem die Praxistauglichkeit ausschlaggebend gegeben: „Jede Minute, die ein Installationsteam weniger im Keller verbringt, zählt. Das System muss im Alltag der Fachkräfte funktionieren und sich effizient installieren lassen. Genau hier hat uns die Hydrobox der HP-Serie von Fox ESS überzeugt. Für uns ist das ein entscheidender Hebel, um Wärmepumpen für mehr Haushalte praktikabel und wirtschaftlich umsetzbar zu machen“, so Ossenbrink.

Fox ESS startet in Deutschland mit eigenem Team

Für Fox ESS markiere die Kooperation mit Vamo den Eintritt in den deutschen Wärmepumpenmarkt. Das 2019 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Wenzhou, China, sei auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Leistungselektronik für erneuerbare Energien spezialisiert.

Deutschland spiele für die weitere Expansion von Fox ESS eine zentrale Rolle: Das Unternehmen hat seine EU-Zentrale in Deutschland eingerichtet und verfügt hier über ein eigenes Vertriebs- und Serviceteam. Damit ist Deutschland nicht nur Absatzmarkt, sondern zugleich operativer Knotenpunkt für das Europageschäft.

„Der europäische Markt gehört zu den Premium-Märkten weltweit. Die Erwartungen an Produkte und Kundenservice sind hier besonders hoch. Deshalb investieren wir nicht nur in innovative Technologien, sondern auch in den Aufbau eines starken lokalen Vertriebs- und Servicenetzwerks. Unser Anspruch ist es, unseren Partnern und Kunden in Deutschland denselben hohen Servicestandard zu bieten, den sie auch von der Qualität unserer Produkte erwarten“, sagt Lyren Liu, CCO von Fox ESS.

Über die Produktintegration hinaus vereinbarten beide Unternehmen eine Technologie- und Entwicklungspartnerschaft. Dabei gehe es Vamo vor allem um die Verbindung von Hardware und intelligenter digitaler Steuerung. „Die Wärmepumpe bietet noch enormes Entwicklungspotenzial – vor allem dann, wenn wir Hardware und intelligente digitale Steuerung konsequent zusammendenken. So lassen sich viele Systeme installieren, ohne die Stromnetze zusätzlich zu belasten. Im besten Fall können Wärmepumpen sogar aktiv zur Netzstabilität beitragen. Dafür müssen wir die Anlagen digital verstehen und intelligent steuern können. Genau diesen Punkt wollen wir gemeinsam weiterentwickeln“, sagt Ossenbrink.

Quelle: Vamo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH