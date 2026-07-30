Neue Luft-Wasser-Wärmepumpe für Bestandsgebäude von Bosch

Die neue Wärmepumpe Compress 8800i AW erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad Celsius. Sie kann im Gebäudebestand zum Einsatz kommen, ohne dass ein Tausch der bestehenden Heizkörper nötig wäre.

Mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 8800i AW erweitert Bosch Home Comfort sein Wärmepumpen-Portfolio um ein Hochtemperatur-Gerät. Das Unternehmen hat die neue Wärmepumpe für den Einsatz im Gebäudebestand entwickelt. Sie soll auch in unrenovierten Objekten ohne den Tausch der bestehenden Heizkörper eine effiziente Wärmeversorgung gewährleisten. Mit drei Leistungsgrößen von 11, 13 und 15 Kilowatt (A-7/W55), und Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad Celsius soll das Heizgerät selbst bei niedrigen Außentemperaturen in Bestandsgebäuden für ausreichend Wärme sorgen.

Die kompakte Außeneinheit ist in Schwarz und Weiß erhältlich und kommt auf eine Aufstellhöhe von nur 1,10 Metern. Damit gehört sie laut Hersteller zu den kompaktesten Geräten ihrer Leistungsklasse und lässt sich flexibel im Garten oder vor dem Haus platzieren. Mit Schallleistungen von 45 bis 50 dB(A) soll sich die Compress 8800i AW auch für dicht besiedelte Wohngebiete eignen. In Kombination mit einem Puffertower und einem abgestimmten Zubehörsortiment soll sie sich besonders für den Austausch bestehender Heizsysteme eignen und in niedrigen Kellern Platz finden.

Laut Hersteller sind die Inneneinheiten flexibel und die Außeneinheiten installationsfreundlich. Zudem sollen ein optimiertes Tragekonzept, ein integriertes 70-cm-Heizkabel für die Kondensatabfuhr und umfangreichem Zubehör für eine einfache und schnelle Installation sorgen. Die optimierte Kabeleinführung sowie die verbesserte Elektroanschlussbox der Inneneinheiten mit grünen Touch-Points sollen zudem einen schnellen und unkomplizierten elektrischen Anschluss der Wärmepumpe ermöglichen.

Wärmepumpe Compress 8800i AW von Bosch enthält umweltfreundliches Kältemittel R290

Der leistungsoptimierte Kältekreislauf mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) ermöglicht insbesondere bei mittleren und hohen Systemtemperaturen einen hohen Wirkungsgrad. Die neue Wärmepumpe Compress 8800i AW erreicht bei Heizkörperanwendungen mit 55 Grad Celsius Vorlauftemperatur die höchste Energieeffizienzklasse A+++ mit einem SCOP von bis zu 4,1 (W55). In Verbindung mit dem Bosch Energiemanager lässt sich zudem der Eigenverbrauch von Photovoltaik-Anlagen steigern und die Betriebskosten des Haushalts senken.

Für die Bedienung vor Ort ist die neue Wärmepumpe von Bosch mit dem Farb-Touch-Bedienfeld UI 800 ausgestattet. Über das integrierte Internet- und Funkmodul ConnectKey K 40 RF ist die Einbindung in das Bosch Ökosystem möglich. Fachpartner können Anlagen über HomeCom Pro aus der Ferne überwachen und optimieren, während Software-Updates sich per EasyService App aufspielen lassen. Endkundinnen und Endkunden steuern ihre Heizung komfortabel über die HomeCom Easy App. Die Compress 8800i AW ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

Über die neue Wärmepumpenförderung informiert der Solarserver in seinem Bereich Wissen unter diesem Link.

Quelle: Bosch | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH