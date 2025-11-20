Enerix und Bosch starten bundesweite Partnerschaft für Wärmepumpen-Ausbau

Die enerix Franchise GmbH & Co.KG nimmt Bosch-Wärmepumpen in sein bundesweites Franchise-Angebot auf und erweitert damit sein Portfolio für die Kombination aus Heizung und Solarstrom. Schulungen und digitale Planungstools sollen den Markthochlauf von Wärmepumpen in Deutschland beschleunigen.

„Durch die Zusammenarbeit schaffen wir Synergien für eine zukunftsorientierte Wärme- und Energieversorgung. Endkunden erhalten dadurch noch breitere Zugangsmöglichkeiten zu unseren schalloptimierten Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel Propan“, erklärt Jochen Steffl, Leitung Key Account Management Wärmepumpe Bosch Home Comfort.

Portfolioerweiterung und Schulung

Mit der neuen Partnerschaft erweitert Enerix sein Angebot um abgestimmte Lösungen aus Wärmepumpe und eigener Stromerzeugung. Über die digitale Partner- und Service-Plattform von Bosch „Klimahelden Schmiede“, erhalten die Enerix-Teams praxisnahe Schulungen, Planungstools und technische Beratung für eine effiziente Umsetzung vor Ort.

Steigende Heizkosten machen Wärmepumpen attraktiver

„Die Heizkosten steigen seit einigen Jahren spürbar. Mit einer Wärmepumpe im Eigenheim lassen sich die Kosten deutlich senken, besonders im Zusammenspiel mit einer Photovoltaikanlage“, sagt Peter Knuth, Geschäftsführer von enerix. Läuft die Wärmepumpe tagsüber mit eigenem Solarstrom, sinken die laufenden Betriebskosten nochmals deutlich.

Fokus auf leise Modelle mit natürlichem Kältemittel

Zum Portfolio gehören künftig auch die Luft-Wasser-Wärmepumpen Compress 5800i AW und 6800i AW von Bosch Home Comfort kaufen. Die Geräte sollen sich einfach installieren lassen und ermöglichen dank gut zugänglicher Komponenten kurze Wartungs- und Servicezeiten. Bosch zufolge zählen die Modelle mit integriertem Schalldiffusor zu den leisesten ihrer Klasse. Dies ist gerade ein Vorteil für Installationen in dicht bebauten Wohngebieten.

Verfügbarkeit und Beratung über Enerix-Partnerbetriebe

Die Wärmepumpen von Bosch Home Comfort sind ab sofort über alle teilnehmenden enerix Partner:innen in ganz Deutschland verfügbar. Beratung sowie der Erstcheck der Gegebenheiten erfolgen durch die regionalen enerix Expert:innen vor Ort.

Kurz zusammengefasst

Enerix vertreibt Bosch-Wärmepumpen künftig bundesweit über sein Franchise-Netzwerk.

Schulungen und digitale Tools in der Bosch-„Klimahelden Schmiede“ sollen Qualität und Planung unterstützen.

Fokus auf die leisen Luft-Wasser-Wärmepumpen Compress 5800i AW und 6800i AW mit Propan (R290) als Kältemittel.

Quelle: enerix Franchise GmbH & Co.KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH