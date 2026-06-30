SunOyster führt Leichtmodule PVBondi zum Kleben ein

SunOyster führt eine neue Serie von Leichtmodulen zum Kleben auf Flachdächern mit Folien- oder Bitumenabdichtung ein. Der Markenname ist PVBondi.

Die SunOyster Systems GmbH (SOS) geht mit einem neuen Leichtmodul zum Kleben an den Markt. Wie der Spezialist für Solartracker und Photovoltaik-Leichtmodule mitteilte, handelt es sich dabei um das Premium-Leichtmodul PVbondi. Es sei für Flachdächer mit Folien- oder Bitumenabdichtung gedacht.

Die PV-Leichtmodule würden auf das Dach geklebt und könnten in manchen Fällen 40 Kilogramm (kg) Aluminiumrack und Betonsteine durch 200 Gramm Kleber ersetzen. Das Gewicht pro Quadratmeter sinke dann von 50 auf 5 kg. Die Klebkraft betrage ferner bis zu 15 Tonnen pro Modul. Sie schütze die Module bei Sturm stärker vor Abheben als das übliche Ballastieren flacher Dächer. Die ersten PV-Leichtmodule auf dem Markt waren zunächst Polymermodule. Diese haben jedoch häufig eine schmutzanfällige raue Oberfläche und sind so flexibel, dass sie zwischen den Auflagepunkten durchhängen und Dellen ausbilden.

Zunächst hatte SOS Klebemodule mit Glasfront in den deutschen Markt eingeführt. Das G440 mit einem Wirkungsgrad von 22,2% weise eine Oberseite aus 2 mm starkem getempertem Glas auf. Ihre glatte Oberfläche bleibe sauber und weise optimale Steifigkeit auf. Sie könne sich zwar geschmeidig an die Radien eines Tonnendaches oder an die Wellen eines Flachdachs anpassen, hänge aber nicht durch. Bei den mehr als 5.000 installierten Modulen habe es bislang keine einzige Reklamation gegeben.

Unterstruktur aus Kunststoff

„Unser neues PVbondi bekommt direkt im Werk Unterstrukturen aus Kunststoff, an deren Unterseite die Module auf das Dach verklebt werden und das Modul damit rund 5 cm über das Flachdach heben. Dadurch sind die Module nicht nur besser vor auf dem Dach stehendem Wasser geschützt. Das Modul wird auch besser hinterlüftet und hat dadurch ca. 3 % mehr Ertrag als direkt auf dem Dach verklebte Leichtmodule. Außerdem können die Kabel, die sonst oben auf dem Leichtmodul sitzen, UV-geschützt auf der Rückseite des Leichtbaumoduls angebracht werden.“ so Dr. Carsten Corino, Gründer von SunOyster Systems.

Und die Vertriebsleiterin Amelie Krahl ergänzt: „Die Versicherungen lieben die höchste Brandschutzklasse A nach der UL-Norm 790. Das PVbondi als Glas-Glas-Modul soll nach der derzeit laufenden Zertifizierung als einziges Klebemodul weltweit diese Klasse A aufweisen.“

Was das Produktionskonzept angeht, so liefere SOS die Unterstrukturen sowie einen Kantenschutz an seinen chinesischen Lizenznehmer, der die Profile auf den von ihm produzierten Doppelglasmodulen befestigt – auch mit Klebstoff. „Nach Abschluss der Zertifizierung wollen wir im vierten Quartal 2026 die ersten Kunden beliefern“ so Carsten Corino.

Quelle: Sun Oyster | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH