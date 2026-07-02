Deutschland im April 2026 außergewöhnlich sonnenreich

Deutschland war im April 2026 außerordentlich sonnenreich. Mit einer mittleren Einstrahlung von 149 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag das Volumen um 20 Prozent über dem 30jährigen Mittel.

Deutschland hat im April 2026 wesentlich mehr Sonne erhalten als im langjährigen Vergleich. Das geht aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. So betrug die mittlere 149 Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/qm). Dagegen lag der Durchschnittswert im Zeitraum 1981 bis 2010 bei 117 kWh/qm und von 1991 bis 2020 bei 123 kWh/qm.

Auch bei den Spitzenwerten war der April 2026 außerordentlich sonnenreich. Einem Maximum von 167 Kilowattstunden pro Quadratmeter stand ein Durchschnittswert von 127 (1981-2010) bzw. 133 (1991-2020) kWh/qm gegenüber. Das Minimum betrug im April 2026 137 kWh/qm verglichen mit 107 bzw. 112 kWh/qm.

Im historischen Vergleich zählte der Nordwesten Deutschlands laut den Daten stets zu den Minimumgebieten. Nicht so im April 2026, wo Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen erheblich mehr Sonneneinstrahlung registrierten.

Anmerkung: die Daten des DWD kamen für April 2026 mit Verzögerung. Der Solarserver veröffentlicht sie daher ebenfalls nachträglich.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH