ML Systems: Vertriebsvereinbarung über 30.000 PV-Dachziegel

Der polnische Produzent von PV-Dachziegeln, ML Systems, will seine Produkte stärker im europäischen BIPV-Markt unterbringen. Dazu hat er eine Vertriebsvereinbarung über 30.000 Einheiten abgeschlossen.

Die ML System-Unternehmensgruppe hat einen Vertrag über die Lieferung standardisierter PV-Dachziegel der Marke Photonroof zum Vertrieb in Westeuropa abgeschlossen. Der mit einem führenden europäischen Distributor unterzeichnete Vertrag sehe ein Jahresvolumen von rund 30.000 Stück vor, teilte das polnische Unternehmen mit. Das entspreche einer Fläche von etwa 17.000 Quadratmeter (m²).

„Wir arbeiten konsequent an der Steigerung des Umsatzes mit standardisierten Produkten wie Photovoltaik-Dachziegeln und -Fassaden. Dies ist ein Segment, in dem wir deutliches Wachstumspotenzial sehen – insbesondere in Westeuropa, wo Lösungen für die Gebäudemodernisierung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der neue Vertrag ist für ML System ein wichtiger Schritt zum Aufbau stabiler, internationaler Vertriebskanäle für BIPV-Lösungen“, sagte Dawid Cycoń, Vice President von ML System. BIPV steht für building-integrated Photovoltaik, also gebäudeintegrierte PV.

2025 habe ML System Aufträge für 1.700 m² Photovoltaik-Dachziegel erhalten. Der Auftragsbestand für 2026 lag zum Ende des ersten Quartals ferner bei 3.300 m². Die neue Vereinbarung erhöhe den Umfang der geplanten Lieferungen und stärke die Präsenz des Unternehmens auf internationalen Märkten.

Der Vertrag sei auf Dauer angelegt. Das vollständige Inkrafttreten sei aber noch von den positiven Testergebnissen der ersten Produktcharge abhängig.

ML Systems habe zudem das Angebot um ein neues digitales Tool erweitert: den Photonroof-Visualisierer. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ermögliche dieser die Erstellung fotorealistischer Dachvisualisierungen inklusive der integrierten Dachziegel des Unternehmens.

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