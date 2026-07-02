Sonneneinstrahlung im Mai 2026 über dem Durchschnitt

Deutschland erhielt im Mai 2026 flächendeckend mehr Sonne als in den Vorjahren. Gegenüber den langjährigen Durchschnittswerten lag die mittlere Einstrahlung um zehn Prozent höher.

Im Mai 2026 betrug die mittlere 176 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Das ist deutlich mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1991 bis 2020, das der DWD für den Monat Mai mit 157 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat. Im Mittel der Jahre 1981 bis 2010 waren es nur 153 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Auch bei den Spitzenwerten übertraf der Mai 2026 das durchschnittliche Sonnenangebot der Vergleichszeiträume. Einem Maximum von 203 Kilowattstunden pro Quadratmeter stand ein Durchschnittswert von 168 (1981-2010) bzw. 173 (1991-2020) kWh/qm gegenüber. Das Minimum betrug im Mai 2026 153 kWh/qm verglichen mit 139 bzw. 141 kWh/qm.

Besonders viel globale Solarstrahlung erhielten zum Beispiel der Alpenrand, der Südosten Bayerns, Teile Sachsens, aber auch Teile der Nordseeküste. Binnenregionen wie in Hessen, der Eifel, Schwarzwald, Thüringer Wald rangierten dagegen im Miniumbereich.

Anmerkung: die Daten des DWD kamen für Mai 2026 mit Verzögerung. Der Solarserver veröffentlicht sie daher ebenfalls nachträglich.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH