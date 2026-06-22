Die Deutsche Umwelthilfe hat eine Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt, sollte der Bundestag das Gebäudemodernisierungsgesetz wie im Entwurf vorgesehen verabschieden. Die Betriebserlaubnis für Gas- und Ölheizungen nach 2044 widersprechen der verfassungsrechtlich erforderlichen Klimaneutralität.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bekräftigt anlässlich der heutigen Ausschussanhörung zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) im Bundestag ihre Kritik an dem Gesetzesvorhaben. Aus Sicht der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation gefährdet der Gesetzentwurf die Erreichung der verfassungsrechtlich verankerten Klimaziele. Für den Fall einer Verabschiedung des GModG kündigt die DUH eine Klimaklage in Form einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht an.

„Das Gebäudemodernisierungsgesetz gibt fossilen Heizungen noch auf Jahrzehnte hinaus freie Bahn und ist damit verfassungswidrig“, sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. „Die Kostenrisiken für Haushalte sind riesig, die Abhängigkeit von fossilen Importen wächst und die Gefährdung der im Gesetz verankerten Klimaziele ist unbestreitbar. Die Mitglieder des Ausschusses für Energie haben heute die Möglichkeit, diesen Fehler zu verhindern.” Sollte der Bundestag Gebäudemodernisierungsgesetz dennoch verabschieden, wolle die DUH es mit einer Klimaklage stoppen.

Remo Klinger, Rechtsanwalt und geladener Experte in der heutigen Ausschussanhörung, ergänzt: „Dieser Gesetzentwurf birgt erhebliche verfassungsrechtliche Risiken. Die auf 60 Prozent begrenzte Biotreppe und die Streichung des Betriebsverbots für Gas- und Ölheizungen nach 2044 widersprechen der verfassungsrechtlich erforderlichen baldigen Klimaneutralität. Die Bundestagsabgeordneten sollten sich bewusst sein: Wird das Gebäudemodernisierungsgesetz in dieser Form verabschiedet, spricht viel dafür, dass es vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert.”

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