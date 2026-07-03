Photovoltaik-Großhändler WAC Handels-GmbH erweitert Sortiment mit Apex-Solarmodulen

Das Apex Solar mit Sitz in Eggolsheim hat TOPCon-Solarmodule entwickelt und lässt sie in China fertigen. Diese PV-Module vertreibt der Photovoltaik-Großhändler WAC Handels-GmbH exklusiv in Europa.

Der B2B-Photovoltaik-Großhändler WAC Handels-GmbH erweitert sein Sortiment um die Solarmodule von Apex Solar mit Sitz in Eggolsheim. Die Apex-Photovoltaik-Module setzen auf die moderne TOPCon-Zelltechnologie und liefern eine Nennleistung von 460 Watt. Entwickelt hat das Unternehmen Apex Solar die PV-Module in Deutschland. Die Fertigung erfolgt in China bei einem OEM-Hersteller. Apex Solar gewährt 30 Jahre Produktgarantie auf Material und Verarbeitung sowie 30 Jahre Leistungsgarantie. Der Garantiegeber sitzt in Deutschland: Für Fachbetriebe bedeutet das laut WAC Handels-GmbH kurze Wege und einen verlässlichen Ansprechpartner im Garantiefall, statt langwieriger Abwicklung über ausländische Stellen.

Auf Langlebigkeit soll die Konstruktion ausgelegt sein: Robustes Glas in Kombination mit einem verstärkten Rahmen soll für hohe Stabilität und eine Druckbelastbarkeit von bis zu 6.000 Pa sorgen. Damit eignen sich die Solarmodule laut PV-Großhändler auch für anspruchsvolle Standorte mit hohen Schnee- und Windlasten. Das Design soll sich zudem ästhetisch in unterschiedlichste Dachlandschaften einfügen.

„Mit Apex bieten wir unseren Partnern Module, die Leistung, Robustheit und 30 Jahre deutsche Garantie vereinen“, sagt Christian Müller, Geschäftsführer der WAC Handels-GmbH. Das Zusammenspiel aus TOPCon-Technologie und der verstärkten Bauweise überzeuge im täglichen Einsatz auf dem Dach.

WAC ist der exklusive Vertriebspartner für Apex-Solar in Europa. Die Solarmodule sind ab sofort über den PV-Großhändler verfügbar.

Quelle: WAC Handels-GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH