Das Gute kommt von oben – aber zurzeit nicht aus Berlin

Foto: KSE Energie Die Kirche in Kippenheim hat vom ökomenischen Kirchen-Energieversorger KSE Energie eine PV-Anlage aufs Dach bekommen. Ob viele PV-Projekte auf kirchlichen Dächern folgen können, hängt auch vom EEG 2027 ab.

Mit „großer Sorge“ verfolgt die KSE Energie GmbH (KSE), der kircheneigene Energieversorger der vier großen christlichen Kirchen Baden-Württembergs, die in Berlin seit Wochen laufenden Debatten um die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). „Wenn sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mit ihren Plänen durchsetzt, die EEG-Vergütung für kleine Solaranlagen mit weniger als 25 Kilowatt Leistung komplett zu streichen, wäre bei uns ein erhebliches Entwicklungspotenzial betroffen“, betont KSE-Geschäftsführer Jan Bergenthum.