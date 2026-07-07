Das Gute kommt von oben – aber zurzeit nicht aus Berlin
Mit „großer Sorge“ verfolgt die KSE Energie GmbH (KSE), der kircheneigene Energieversorger der vier großen christlichen Kirchen Baden-Württembergs, die in Berlin seit Wochen laufenden Debatten um die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). „Wenn sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mit ihren Plänen durchsetzt, die EEG-Vergütung für kleine Solaranlagen mit weniger als 25 Kilowatt Leistung komplett zu streichen, wäre bei uns ein erhebliches Entwicklungspotenzial betroffen“, betont KSE-Geschäftsführer Jan Bergenthum.