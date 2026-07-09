Compress 5001 AW: Bosch stellt Luft-Wasser-Wärmepumpe für Mehrfamilienhäuser vor

Bosch Home Comfort bringt mit der Compress 5001 AW eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Sanierung von Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Gebäuden auf den Markt. Das Gerät erreicht laut Unternehmen Vorlauftemperaturen bis 70 °C, nutzt das natürliche Kältemittel R290 und lässt sich in Kaskaden bis 590 kW Heizleistung ausbauen.

Luft-Wasser-Wärmepumpe für Sanierungen mit bis zu 590 kW skalierbar

Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5001 AW erweitert Bosch Home Comfort sein Angebot für größere Bestandsgebäude und den Gewerbebereich. Das Nachfolgemodell der Compress 5000 AW ist nach Unternehmensangaben ab sofort erhältlich und arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan).

Nach Angaben von Bosch erreicht die Wärmepumpe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad Celsius (°C) auch bei einer Außentemperatur von -10 °C. Damit soll sie sich insbesondere für Sanierungsprojekte eignen, bei denen bestehende Heizkörper weiter genutzt werden. Der saisonale Effizienzwert (SCOP) beträgt laut Hersteller bis zu 5,2 bei W35 sowie 3,96 bei W55. Bosch gibt zudem die Energieeffizienzklasse A+++ an.

Die Wärmepumpe ist in zwei Leistungsgrößen mit 22 kW und 42 kW (A-7/W55) erhältlich. Über den Kaskadenregler HPC301 C können mehrere Geräte zu einer Gesamtleistung von bis zu 590 kW kombiniert werden. Als Einsatzbereiche nennt Bosch Mehrfamilienhäuser, größere Wohnanlagen und gewerblich genutzte Gebäude.

R290-Sicherheitskonzept und Gebäudeintegration

Für den Einsatz des Kältemittels R290 verfügt die Außeneinheit nach Angaben des Herstellers über ein vorinstalliertes wasserseitiges Sicherheitskonzept mit Mikroblasenabscheider und automatisch schließendem Magnetventil. Dadurch soll ein Übertritt des Kältemittels in den Heizungsraum über den Wasserkreislauf verhindert werden. Zusätzlich sind Frostschutzventile zum Schutz des Plattenwärmetauschers integriert.

Die Schallleistung beträgt laut Bosch rund 52 dB(A) nach EN 12102-1 bei 22 kW Heizleistung (A-7/W55). Ein schwingungsentkoppelter Verdichter und ein optimiertes Akustikdesign sollen die Geräuschemissionen reduzieren. Das Unternehmen verweist zudem auf einen hohen Vorinstallationsgrad sowie flexible hydraulische Anschlussmöglichkeiten, die Montage und Inbetriebnahme vereinfachen sollen.

Einbindung in hybride Heizsysteme

Die Compress 5001 AW kann laut Bosch sowohl in zentrale Heizsysteme mit Systemspeicher und Frischwasserstation als auch in dezentrale Konzepte mit Wohnungsübergabestationen integriert werden. Über den Systemregler Control 8000 ist außerdem die Einbindung in hybride oder multivalente Anlagen möglich, beispielsweise zusammen mit Gas-Spitzenlastkesseln, Solarthermie oder weiteren Wärmequellen.

Zum Funktionsumfang gehören nach Unternehmensangaben Online-Monitoring, Fernparametrierung, Fehlerdiagnose sowie die Anbindung an Gebäudeleitsysteme über Modbus TCP/IP oder BACnet/IP.

Bedeutung für die Gebäudesanierung

Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 gewinnen insbesondere im Mehrfamilienhausbestand an Bedeutung. Hohe Vorlauftemperaturen und die Möglichkeit, mehrere Geräte zu kaskadieren, sollen den Einsatz auch in Bestandsgebäuden mit bestehender Wärmeverteilung erleichtern. Digitale Fernüberwachung und die Integration in hybride Wärmesysteme entsprechen zudem aktuellen Anforderungen im professionellen Gebäudebetrieb.

Quelle: Robert Bosch GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH