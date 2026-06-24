Das neue Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) SMA Energy Maximizer kann den Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage priorisieren. Potenzielle Nutzer:innen können das HEMS 90 Tage kostenfrei testen.

Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology präsentiert auf der Smarter E Europe 2026 in München neue Komponenten für Eigenheime und kleinere Unternehmen. Eine neue Generation des integrierten Energiemanagements, erweiterte Leistungsklassen bei Hybrid-Wechselrichtern und Stromspeichern sowie eine neue Backup-Lösung sollen es ermöglichen, Solarstrom sicher zu erzeugen, zu speichern und intelligent zu nutzen.

Energiemanagement Energy Maximizer in SMA-Geräten integriert

Im Zentrum steht das neue integrierte Energiemanagement SMA Energy Maximizer, das direkt in allen bestehenden und neuen ennexOS-basierten SMA-Geräten verfügbar ist. Mit dem standardmäßig enthaltenen SMA Energy Planner lassen sich Energieflüsse manuell regelbasiert steuern. Insbesondere bei Anwendungen mit planbaren Lastprofilen – etwa im Gewerbe – können Nutzer:innen typische Anwendungsfälle wie die Reduzierung von Lastspitzen, die gezielte Steuerung des Netzbezugs oder die Nutzung von Photovoltaik-Überschüssen zuverlässig umsetzen.

Ergänzend ermöglicht der SMA Energy Maximizer eine automatisierte Optimierung des Energieeinsatzes. Er wird mit dem digitalen Service SMA Premium freigeschaltet und lässt sich in wenigen Klicks aktivieren – direkt während der Installation in der SMA 360° App oder später von den Endkunden selbst über die SMA Energy App. Der Maximizer kann den Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage priorisieren. Er steuert Energieflüsse entsprechend und er bezieht Strom dann aus dem Netz bezogen, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist. Gleichzeitig passt sich das System kontinuierlich an reale Bedingungen wie Verbrauch, Wetter und Preisentwicklungen an. SMA bietet eine 90-tägige kostenfreie Testphase für den Energy Maximizer an.

Vorteile für Endkunden und Installationsbetriebe

Endkund:innen sollen mit dem neuen Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) von einem hohen Automatisierungsgrad und geringeren Energiekosten profitieren. Für Installationsbetriebe soll die neue Lösung vor allem Planung und Inbetriebnahme vereinfachen. Das Energiemanagement ist bereits integriert, und die Konfiguration erfolgt direkt im Prozess der Inbetriebnahme. Gleichzeitig eröffnet die Lösung neue Erlöspotenziale: Durch das integrierte Energiemanagement und den digitalen Service SMA Premium Reward Program können Installateur:innen langfristige, wiederkehrende Einnahmen generieren.

Neue Photovoltaik-Wechselrichter von SMA

Die neue Gerätegeneration ist ebenfalls auf Effizienz im Installationsprozess ausgelegt. Der neue dreiphasige Photovoltaik-Hybrid-Wechselrichter Sunny Tripower Hybrid X, mit einem erweiterten Leistungsbereich von 5 bis 30 kW und Funktionen wie 3 bzw. 4 MPP Trackern und einer geringen Startspannung von 90 bzw. 120 V, lässt sich laut Unternehmen in nur etwa fünf Minuten in der SMA 360° App in Betrieb nehmen. Bereits eingeführte Lösungen wie der SMA eCharger oder bestehende Speicherlösungen wie SMA Home Storage sollen sich weiterhin flexibel in das System integrieren lassen und erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Batteriespeicher mit Ersatzstromversorgung bei Netzausfällen

Der modulare Batteriespeicher SMA Storage M ergänzt die Lösung um flexible Speicherkapazitäten von 12,3 bis 49,2 kWh. Die Auslegung auf hohe Lade- und Entladeleistungen ermöglicht auch mehrere Ladezyklen pro Tag und eröffnet zusätzliche Potenziale etwa im Zusammenspiel mit dynamischen Stromtarifen.

Ergänzend bietet die SMA Backup-Lösung eine zuverlässige, nahezu unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Netzausfällen und erhöht damit die Versorgungssicherheit für private und gewerbliche Anwender. Sie integriert sich nahtlos in das Gesamtsystem – ohne Eigenverbrauch im Netzbetrieb.

Die neuen Komponenten sind laut Unternehmen ab der zweiten Jahreshälfte 2026 schrittweise zunächst in Deutschland und dann in weiteren europäischen Ländern verfügbar. Das neue Energiemanagement ist bereits in Belgien und den Niederlanden verfügbar.

SMA stellt noch bis zum 25. Juni auf der Smarter E Europe 2026 in München, zu der auch die Intersolar gehört, auf dem Stand B3.210 die Neuheiten aus.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH