Sonneneinstrahlung im Juni 2026 erneut über dem Durchschnitt

Deutschland erhielt im Juni 2026 erneut viel Sonne. Die mittlere Globalstrahlung lag bei 181 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Besonders hohe Werte wurden im südlichen Bayern gemessen.

Im Juni 2026 betrug die mittlere Globalstrahlung in Deutschland 181 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Die Monatssumme der Globalstrahlung lag bundesweit zwischen 162 und 203 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Die niedrigsten Werte registrierte der DWD im Harz. Besonders viel Solarstrahlung erhielten dagegen Gebiete nördlich von München bis in das Berchtesgadener Land. Damit setzte sich die überdurchschnittlich sonnige Witterung der vergangenen Monate fort.

Nach Angaben des DWD war der Juni bereits der vierte Monat in Folge mit einer überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer. Eine stabile Hochdrucklage in der zweiten Monatshälfte sorgte für viele Sonnenstunden und begünstigte zugleich eine außergewöhnliche Hitzewelle zum Monatsende. Deutschlandweit wurden rund 248 Sonnenstunden registriert. Das entspricht einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Mittel der Referenzperiode 1991 bis 2020. Der Juni fiel zudem trockener aus als im langjährigen Durchschnitt.

Eine ausführliche und nach Bundesländern aufgeschlüsselte Auswertung finden Sie hier.

Quelle: DWD | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH