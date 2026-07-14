Neu: Solarthemen-Ausgabe 601 ist heute erschienen

+++ Parlament beschließt GModG +++ Regierung ändert BEG-Förderung +++ Wenn die Wärmepumpe nicht mit dem HEMS spricht +++ Interview: Arbeitsmarkt Erneuerbare +++ Bornholm: Insel mit Energie +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 601 vom 14.7.2026, die heute erschienen ist:

Neue BEG Förderung

Die Bundesregierung hat die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) über die KfW mit sofortiger Wirkung ge­stoppt, um sie nach rund zweiwöchiger Pause ab dem 21. Juli mit neuen Regeln wieder zu starten. In der Heizungsförderung sollen stärker einkommensabhängige und degressive Fördersätze gel­ten. Auch bei der BEG-Gebäudeförderung ändert sich manches.

Parlament stimmt dem GModG zu

Bundestag und Bundesrat haben dem Gebäudemodernisierungsgesetz zugestimmt. An den Grundzügen der von der Union gegen den Rat vieler Expert:innen forcierten Novelle haben die parlamentarischen Beratungen nichts geändert – an einigen Details schon.

Interview mit Jana Fingerhut: Mehr EE-Jobs als je zuvor

Die Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann-Stiftung hat in einer Studie ermittelt, dass mehr Jobs in Deutschland mit erneuerbaren Energien verbunden sind als je zuvor. Warum dies nicht automatisch so bleibt, sondern die Arbeitsplätze stark von den Entscheidungen der aktuellen Bundesregierung abhängen, erklärt sie im Gespräch.

PV-Strom und Wärmepumpe

Eigentlich sind Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ein gutes Paar. Doch nicht immer harmonieren sie miteinander. Mitunter gibt es Probleme bei der Steuerung, die vermeidbar wären. Worauf Kunden achten sollten, damit die technische Kommunikation funktioniert.

Bornholm: Insel mit Energie

Bornholm profiliert sich als “Living Lab” für die Energiewende. Auf der dänischen Insel, die sich neben Energieunabhängigkeit auch einem Zero-Waste-Konzept verschrieben hat, geht vieles, was anderswo noch Zukunftsmusik ist. Das deutsch-dänische Offshore-Windprojekt Bornholm Energy Island soll billige Energie bringen und den demografischen Wandel umkehren.

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