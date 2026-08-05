40 Jahre Ökostromgruppe Freiburg

Foto: Ökostromgruppe Freiburg, Cinestyle|FPV Zwei Generationen in Sachen Ökostrom: Thomas Schuwald (l.) und Andreas Markowsky (r.)

Die Ökostromgruppe Freiburg zählt hierzulande unbestritten zu den Energiewende-Pionieren. Der frühere Banker Andreas Markowsky hat das Unternehmen 1986 gegründet. Seitdem hat die Ökostromgruppe mehr als 40 Windenergieanlagen, 140 Solaranlagen und 7 Wasserkraftanlagen projektiert, gebaut und betrieben – und zwar ausschließlich in Baden-Württemberg. Bis Ende dieser Dekade ist die Errichtung von weiteren 40 Windenergieanlagen in der Region geplant. Seit 2022 teilte sich Markowsky die Geschäftsführung mit seinen Zwillingssöhnen Lukas und Thomas Schuwald, bevor er sich vor gut zwei Jahren aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzog. Zum Jubiläum sprachen die Solarthemen mit Andreas Markowsky und Thomas Schuwald.