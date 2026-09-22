Solarpark mit Batteriespeicher: Hybrid-PPA für das Co-Location-Projekt Rümpel

In Rümpel in Schleswig-Holstein errichtet Wattmanufactur einen Solarpark mit Batteriespeicher als Co-Location-Projekt. Der Strom beider Anlagen als Gesamtsystem vermarktet Statkraft über einen Hybrid-PPA.

Der norwegische Energiekonzern Statkraft und der Projektentwickler Wattmanufactur haben einen Hybrid-PPA für das Co-Location-Projekt Rümpel in Schleswig-Holstein vereinbart. Der Stromabnahmevertrag läuft über sieben Jahre und umfasst einen Solarpark mit 20 MW Leistung sowie einen Batteriespeicher mit 10 MW Leistung und 20 MWh Speicherkapazität. Statkraft übernimmt die Vermarktung des Solarstroms, plant und steuert den marktlichen Einsatz des Batteriespeichers und optimiert die Erlöse beider Anlagen als Gesamtsystem. Das Besondere dabei: Statkraft nimmt den Strom aus der Photovoltaik-Freiflächenanlage und dem Batteriespeicher gemeinsam zum Festpreis ab, übernimmt die Vermarktungsrisiken und sichert damit die Finanzierungsfähigkeit des Gesamtprojektes.

Der Solarpark Rümpel befindet sich derzeit im Bau und soll bis November dieses Jahres in Betrieb gehen. Der Batteriespeicher soll ebenfalls noch 2026 einsatzbereit sein. Der Vertrag läuft von 2027 bis 2033 und umfasst ein Vermarktungsvolumen von insgesamt rund 150 Gigawattstunden.

Solarstrom und Batteriespeicher gemeinsam vermarkten

Durch die integrierte Vermarktung und Optimierung der Solaranlage und des Batteriespeichers als Gesamtsystem sollen höhere Erlöse als bei der getrennten Vermarktung von Solarstrom und Speicher entstehen. Diese Mehrerlöse gibt Statkraft in Form eines höheren Festpreises pro Megawattstunde an den Anlagenbetreiber weiter. Darüber hinaus schützt das Modell vor den Auswirkungen negativer Strompreise: Auch in Stunden mit negativen Marktpreisen erhält der Photovoltaik-Betreiber für den erzeugten Solarstrom den Festpreis.

„Mit Hybrid-PPAs verbinden wir Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen mit der Flexibilität moderner Speicherlösungen“, sagt Klaas Bauermann, Head of New Business bei Statkraft. „So schaffen wir Vermarktungsmodelle, die den Anforderungen eines zunehmend volatilen Energiesystems gerecht werden und Betreibern Finanzierungs- und langfristige Planungssicherheit bieten. Das macht Hybrid-PPAs zu einem wichtigen Baustein für die Finanzierung der nächsten Generation von Erneuerbaren-Projekten.“

Quelle: Statkraft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH