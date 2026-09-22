Totalenergies bündelt Stromgeschäft in Deutschland

Die Organisationseinheit Totalenergies Integrated Power Germany soll das Stromgeschäft des französischen Konzerns in Deutschland unter einem Dach zusammenführen. Die Stromlösungen sollen zunehmend dekarbonisiert werden.

Der französische Ölkonzern Totalenergies bündelt seine Aktivitäten im deutschen Strommarkt künftig unter dem Dach von Integrated Power Germany. In der neuen Organisationseinheit führt das Unternehmen die Markt- und Technologiekompetenzen der Totalenergies-Töchter VSB, Kyon Energy und Quadra Energy Sales & Origination mit den deutschen Offshore-Wind-Aktivitäten enger zusammen. VSB ist als Projektentwickler für Windparks und Photovoltaik-Kraftwerke aktiv. Kyon beschäftigt sich mit der Projektierung von Batteriespeichern und Quadra ist eine Direktvermarkter für Wind- und Solarstrom.

Mit Integrated Power Germany will Totalenergies seinen integrierten Ansatz entlang der gesamten Stromwertschöpfungskette stärken. Von der Entwicklung und dem Betrieb erneuerbarer Erzeugungsanlagen onshore und offshore über Batteriespeicher und Flexibilitätslösungen bis hin zur Stromvermarktung. Ziel ist es, Erzeugung, Speicherung und Vermarktung enger zu verzahnen und Kunden und Partnern wettbewerbsfähige und zunehmend dekarbonisierte Stromlösungen anzubieten. Das soll auch den Bereich Clean Firm Power mit einem stabilen, kohlenstoffarmen Lieferprofil rund um die Uhr umfassen.

Alexandre Duret-Proux hat zum 1. September 2026 die Leitung von Totalenergies Integrated Power Germany übernommen. Er verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Einheit und die Zusammenarbeit ihrer Bereiche. „Deutschland ist ein strategisch wichtiger Markt für Totalenergies in Europa. Wir haben unsere Position im deutschen Strommarkt in den vergangenen Jahren gezielt ausgebaut. Mit Integrated Power Germany führen wir unsere Kompetenzen nun noch enger zusammen und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum entlang der gesamten Stromwertschöpfungskette“, sagt Duret-Proux.

Totalenergies strebt an, seine weltweite Netto-Stromproduktion bis 2030 auf mehr als 100 TWh pro Jahr zu steigern, wobei rund zwei Drittel aus erneuerbaren Quellen stammen sollen. Der deutsche Strommarkt leistet mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und dem wachsenden Bedarf an Speicher- und Flexibilitätslösungen einen wichtigen Beitrag zu dieser Strategie.

Quelle: Totalenergies | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH