Sizilianisches Hotel baut Solar-Carport mit Batteriespeichersystem

Ein Solar-Carport, bestehend aus 2.500 bifazialen Doppelglas-Solarmodulen von JA Solar, versorgt das Hotelresort Saracen in der Nähe von Palermo mit Strom. Dank eines Batteriespeichers mit 2 MWh Speicherkapazität reicht der Solarstrom dann abends bis zu fünf Stunden lang aus.

Das Hotelresort Saracen auf Sizilien hat einen großflächigen Solar-Carport und ein Batteriespeichersystem installiert. Die Photovoltaik-Anlage wird voraussichtlich jährlich 1,5 GWh Strom erzeugen. Im Zusammenspiel mit dem Batteriespeicher soll sie bis zu 90 % des Strombedarfs des Hotels decken. Mit einer erwarteten Amortisationszeit von weniger als vier Jahren sorgt das Projekt für erhebliche betriebliche Einsparungen. Diese sollen jährlich 500.000 Euro ausmachen. „Der Betrieb eines großen Resorts bedeutet, dass unser Energiebedarf erheblich ist, sodass wir zunehmend den steigenden Strompreisen ausgesetzt waren. Wir wollten die Kontrolle zurückgewinnen, indem wir mehr eigene Energie erzeugen und diese über den Tag hinweg besser nutzen“, sagt Salvo Zappalà, CEO des Hotelbetreibers Dimsi Hospitality Group.

Das Hotel verfügte bereits über eine 150-kW-Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die vom Spezialisten für erneuerbare Energien Noon Srl installiert worden war. Der Hotelbetreiber hat Noon nun erneut ausgewählt, um die neue Solar- und Batteriespeicherlösung zu planen und zu liefern.

Solar-Carport löst Platzproblem

Da der Platz auf dem Dach begrenzt ist, entwarf Noon eine speziell angefertigte 850-kW-Solar-Carport-Lösung, bestehend aus 2.500 bifazialen Doppelglas-Solarmodulen von JA Solar. Zusammen mit der bestehenden Dachanlage liefert das Projekt eine Gesamtleistung aus erneuerbaren Energien von 1 MW. Der Photovoltaik-Carport den Parkplatz des Hotels schützt zudem die Autos der Hotelgäste vor Hagel und Witterungseinflüssen. Die bifaziale Solarmodule von JA Solar fangen das Sonnenlicht sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ein und steigern so die Gesamtstromerzeugung. Die Doppelglaskonstruktion soll für Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Salznebel und Korrosion sorgen – ein wichtiger Aspekt angesichts der Küstenlage des Hotels.

Modularer Aufbau der Batteriespeicher ermöglicht späteren Ausbau

Um die Nutzung des vor Ort erzeugten Stroms zu maximieren – ein entscheidender Faktor für die schnelle Amortisation des Projekts –, installierte Noon acht JA-Planet-Batterien mit einer Kapazität von jeweils 261 kWh, die eine Gesamtspeicherkapazität von mehr als 2 MWh bieten. Die Batterien ermöglichen es dem Hotel, abends bis zu fünf Stunden lang ohne Strom aus dem Netz auszukommen.

Der modulare Aufbau der Batteriesysteme bietet integrierte Flexibilität und ermöglicht es, die Speicherkapazität schrittweise auf bis zu 5,2 MWh zu erhöhen, wenn der Energiebedarf des Hotels steigen sollte. Dies war ein wichtiger Aspekt für das Hotel, das die Einführung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge prüft, die mit seinem System aus erneuerbaren Energien betrieben werden sollen und so eine neue Einnahmequelle für das Unternehmen schaffen.

„Projekte wie dieses zeigen, warum immer mehr gewerbliche Kunden in integrierte Solar- und Speicherlösungen investieren“, sagt Giuseppe Puleo, Geschäftsführer von Noon. „Ein modularer Ansatz ist hierfür unerlässlich, da er den Kunden die Flexibilität gibt, die Kapazität entsprechend ihrem sich wandelnden Energiebedarf zu erhöhen.

Quelle: JA Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH