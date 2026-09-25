Zuwachs für Deutsches Offshore-Industrie Zentrum in Cuxhaven

Das amerikanische Unternehmen Unimacts siedelt sich im Offshore-Windenergie-Zuliefererpark in Cuxhaven an. Es will dort GFK-basierte Außenverkleidungen für Windturbinen produzieren.

Im Rahmen der Messe WindEnergy Hamburg haben die Stadt Cuxhaven und die Cuxhavener Hafen Entwicklungsgesellschaft (CuxHafEn GmbH) eine Unternehmensansiedlung im Deutschen Offshore-Industrie Zentrum (DOIZ) bekannt gegeben. Es handelt sich um den amerikanischen Zulieferer für Photovoltaik- und Windenergie Unimacts. Die Ansiedlung soll im Zusammenhang mit der dortigen Fertigung von Offshore-Windenergieanlagen von Siemens Gamesa stehen.

Unimacts wird sich im Zuliefererpark des DOIZ ansiedeln und auf einem rund 15.000 Quadratmeter großen Grundstück moderne Produktions- und Montagehallen für die Herstellung von GFK-basierten Außenverkleidungen für Windturbinen errichten. Mit der Investition entstehen zunächst bis zu 25 neue Arbeitsplätze. Gleichzeitig soll sie laut der Stadt Cuxhaven die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und zusätzliche Wertschöpfung in der Offshore-Windenergie bieten.

Den Ansiedlungsvertrag unterzeichneten Oberbürgermeister Uwe Santjer in seiner Funktion als Geschäftsführer der Cuxhavener Hafenentwicklungsgesellschaft gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Peter Miesner sowie Vertretern der Wirtschaftsförderung Cuxhaven. Die Ansiedlung hat die Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven über mehrere Monate intensiv begleitet. Von den ersten Gesprächen über die Standortentwicklung bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss unterstützte die Wirtschaftsförderung das Vorhaben in enger Abstimmung mit allen beteiligten Partnern.

„Die Ansiedlung von Unimacts ist ein weiterer Meilenstein für den Wirtschafts- und Industriestandort Cuxhaven. Sie unterstreicht die Attraktivität des Deutschen Offshore Industrie Zentrums und stärkt die gesamte Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie vor Ort”, betont Oberbürgermeister Uwe Santjer. Das DOIZ entwickle sich damit zu einem der führenden Standorte für Produktion, Logistik und Service in der Offshore-Windindustrie und stärke zugleich die Rolle Cuxhavens als bedeutendes Zentrum der Energiewende in Deutschland.

Quelle: Cuxhaven | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH