Verwirft der Bundestag Redispatch-Vorbehalt & Co.?
26.09.2026 / Guido Bröer / EEG / Photovoltaik / Politik / Solarthemen / Strom- und Wärmenetze / Windenergie / Wirtschaft
Seit der 1. Lesung am Donnerstag laufen die parlamentarischen Beratungen zur Novelle des EEG 2027 und zum Gesetzentwurf des sogenannten Netzpakets. Ob in dem voraussichtlich extrem kurzen parlamentarischen Verfahren die umstrittenen Gesetzentwürfe noch wesentlich geändert werden, erscheint ungewiss. Es wäre aber auch möglich, dass sich der Prozess noch verzögert.