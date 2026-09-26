Verwirft der Bundestag Redispatch-Vorbehalt & Co.?

26.09.2026 / / / / / / / /
Gebäude des deutschen Bundestages, ehemaliges ReichtagsgebäudeFoto: Guido Bröer
Das Parlament befasst sich seit Donnerstag offiziell mit der Novelle des EEG und dem sogenannten Netzpaket.
Seit der 1. Lesung am Donnerstag laufen die parlamentarischen Beratungen zur Novelle des EEG 2027 und zum Gesetzentwurf des sogenannten Netzpakets. Ob in dem voraussichtlich extrem kurzen parlamentarischen Verfahren die umstrittenen Gesetzentwürfe noch wesentlich geändert werden, erscheint ungewiss. Es wäre aber auch möglich, dass sich der Prozess noch verzögert.

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