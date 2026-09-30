Vattenfall vermarktet neue Großbatterien mit 285 MW

Vattenfall investiert in neue Speicherkapazitäten. Vier neue Projekte sollen 285 MW liefern. Mittelfristig sind 1,5 GW geplant.

Energieversorger Vattenfall übernimmt die Vermarktung von vier Großbatterien mit einer kombinierten Leistung von 285 Megawatt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei ein unabhängiger Flexibilitätsanbieter in Deutschland für die Entwicklung zuständig. Laut Vattenfall handele es sich um das erste physische Batterieportfolio dieser Art in Europa.

„Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein eines fossilfreien Energiesystems. Sie helfen dabei, Angebot und Nachfrage auszugleichen und erneuerbaren Strom genau dann verfügbar zu machen, wenn er benötigt wird. Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Flexibilitätsportfolio deutlich“, sagt Vattenfall-Manager Björn Schneegans.

Die Entwicklung des von Vattenfall kontrahierten Batterieportfolio finde an vier Standorten in unterschiedlichen Regelzonen Deutschlands statt. Anders als bei virtuell gebündelten und gesteuerten Batteriespeichern habe Vattenfall die direkte Kontrolle über die Anlagen und ihren Betrieb. „Das ist bislang das erste und größte Vermarktungsvereinbarung eines physischen Batterieportfolios in Deutschland über verschiedene Regelzonen und Netzbetreiber hinweg. Damit bündeln wir einen wichtigen Teil des diversifizierten Portfolios, das Vattenfall derzeit aufbaut“, erklärt Schneegans.

Alle vier Projekte hätten das Financial Close erreicht und seien damit vollständig abgesichert. Drei der vier Speicher befinden sich bereits im Bau. Abhängig vom jeweiligen Fertigstellungszeitpunkt soll die kommerzielle Inbetriebnahme voraussichtlich ab Januar 2027 erfolgen. Die Vereinbarungen zur Nutzung der Speicher durch Vattenfall laufen bis 2036.

Das Unternehmen werde ferner die vier Batteriesysteme in seine automatisierten Handels- und Optimierungsprozesse integrieren. Abhängig von den Marktbedingungen sollen die Speicher sowohl auf den Großhandelsstrommärkten als auch auf den Märkten für Regelleistungen zum Einsatz kommen. Aufgrund ihrer schnellen Reaktionsfähigkeit könnten sie Frequenzschwankungen und kurzfristige Ungleichgewichte im Stromnetz ausgleichen.

In den kommenden Jahren will das Unternehmen in Nordwesteuropa ein Batterieportfolio mit einer Leistung von 1,5 Gigawatt aufbauen. Aktuell befänden sich davon gut ein Drittel in Betrieb oder im Bau.

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