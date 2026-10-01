RoofTech bietet Vogelabwehrsystem für PV-Großanlagen an

Das System BirdBlocker soll PV-Anlagen vor Verschmutzung durch Vögel schützen. Es besteht aus Edelstahlpins, die an die höchste Position der Anlage montiert werden.

Die RoofTech GmbH lanciert ein Produkt, das PV-Großanlagen vor Verschmutzungen durch Vogelkot beschützen soll. Das Vogelabwehrsystem trägt den Namen „BirdBlocker TopGuard“ und stammt von einem Hersteller aus den Niederlanden. Wie das Unternehmen mitteilte, werden dabei Edelstahlpins an den oberen Rändern der Modulreihen montiert. Diese hielten Vögel davon ab, sich an den PV-Modulen niederzulassen. Das System sei eine Spezialentwicklung für Solarmodule in Flachdach-, Floating- und Freiflächenanlagen. Es sei ferner eine Weiterentwicklung des BirdBlockers für Steildachanlagen, den RoofTech ebenfalls anbietet.

Vögel säßen und rasteten in der Regel auf dem höchsten Punkt eines Objektes. Bei einer Photovoltaikanlage mit geneigten Modulen sei dies die obere Kante der Modulrahmen. Beim Landen und Starten hinterlassen sie Vogelkot, der sich flächig verteile. „Setzen sich die Flecken fest, entstehen im Laufe der Monate Hotspots, die wiederum die Leistungsdegradation beschleunigen. Außerdem können ungeplante Reinigungszyklen nötig werden“, erklärt Falk Magnus Strobel, Geschäftsführer der RoofTech GmbH. Für C&I-Anlagenbetreiber, EPC-Unternehmen und O&M-Dienstleister bedeute dies: geringerer Ertrag, höhere Wartungskosten und Schäden, die die Lebensdauer der Anlage verkürzen können. „All das ist mit überschaubarem Aufwand vermeidbar“, so Strobel.

Montage am höchsten Punkt

Die Edelstahlpins des BirdBlocker TopGuards werden auf den höchsten Punkten der Photovoltaikanlage montiert. Das nehme den Vögeln die bequeme Möglichkeit der Landung. Die TopGuards ließen sich an jedem Modul mit vier Edelstahlclips pro Meter ohne Bohren oder Kleben befestigen. An bestehenden Anlagen ließen sie sich zudem nachrüsten.

Für die unterschiedlichen Anwendungen biete RoofTech zwei Varianten an. „TopGuard Standard“ komme an der Oberkante jeder geneigten Modulreihe zur Befestigung, zum Beispiel bei Flachdachanlagen in Südausrichtung und aufgeständerten Freiflächenanlagen. Bei Flachdachanlagen in Ost-West-Ausrichtung überspanne „TopGuard Double“ den oberen Zwischenraum zwischen den gegenüberliegenden Modulreihen. Bei Floating-PV-Anlagen komme der TopGuard mit einer höheren Anzahl an Edelstahlclips zum Einsatz, um Windlasten und Plattformbewegungen auf offenem Wasser standzuhalten.



Beide Varianten gebe es ferner in edelstahlfarben und in schwarzer Ausführung.