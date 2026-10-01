Sunmaxx und Qvantum: Gesamtlösung für PVT und Wärmepumpen

Sunmaxx und Qvantum bieten künftig PVT-Technologie und Wärmepumpen gemeinsam an. Dabei nutzen Qvantums Sole-Wasser-Wärmepumpen die Wärme aus den PVT-Kollektoren als Energiequelle.

Sunmaxx PVT und Qvantum bündeln ihr Geschäft. Die Unternehmen planen künftig PVT-Kollektoren und Wärmepumpen im Rahmen einer Gesamtlösung anzubieten. Laut gemeinsamer Mitteilung ist Sunmaxx Marktführer im Bereich photovoltaisch-thermischer Hybridmodule (PVT). Bei Qvantum handele es sich um einen Newcomer bei Wärempumpen.

Das Prinzip der Kooperation: Die Wärme aus den PVT-Modulen soll als direkte Wärmequelle für die modularen Sole-Wasser-Wärmepumpen von Qvantum dienen. Zudem ließen sich Gebäude mit dieser Lösung im Sommer auch effizient kühlen.

Neben Luft und Erdwärme erschließe Qvantum damit eine weitere Wärmequelle für seine Sole-Wasser-Systeme. Dies eröffne neue Spielräume für die Planung und Umsetzung von Wärmepumpen-Projekten. Diese reichten vom klassischen Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten mit Nah- und Fernwärme. Denn während Luft/Wasser Wärmepumpen im urbanen Raum oft wegen Schallproblematik scheiterten und Bohrungen für die Wärmequelle Erdreich kostspielig seien, stelle PVT eine genehmigungsfreie Alternative dar, die gleichzeitig Strom produziert. Standortbezogene Vorgaben spielten mit PVT keine Rolle mehr. Die Hybridmodule würden wie herkömmliche PV auf Dächern, an Fassaden oder in Ausnahmefällen auf geeigneten Freiflächen installiert.

Kooperation für breiten Heizungsmarkt

„Die Kooperation mit Qvantum bringt uns dem Ziel, PVT-Wärmepumpensysteme in den breiten Heizungsmarkt zu bringen, ein weiteres Stück näher. Die Kombination aus unseren industriell gefertigten PVT-Modulen und der Wärmepumpentechnik von Qvantum bietet dabei eine wirtschaftlich attraktive, skalierbare Lösung für Gebäude aller Art“, sagt Sunmaxx-Geschäftsführer Dr. Wilhelm Stein über die Zusammenarbeit.

Wolfgang Herold, CEO bei Qvantum, ergänzt: „Die Erschließung der Wärmequelle ist oftmals die größte Herausforderung zur Dekarbonisierung unserer Städte mit unseren Wärmepumpenkonzepten. Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Sunmaxx große Chancen, unsere Sole-Wasser-Wärmepumpen für einen noch breiteren Kundenkreis attraktiv zu gestalten.“ Neben der vertrieblichen Kooperation erfolgt die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen auch auf handwerklicher Ebene. Die PVT-Wärmepumpen-Systeme würden künftig über das Netzwerk von Qvantum Großhandels- und Installationspartnern erhältlich sein.

Quelle: Sunmaxx PVT | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH