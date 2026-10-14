Ursula Heinen-Esser: EEG-Novelle ohne Vorteile für Verbraucher

14.10.2026 / / / / / / / / /
Portraitfoto von Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des Bundedesverbandes Erneuerbare EnergieFoto: BEE / Rolf Schulten
Im Solarthemen-Interview spricht die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) über Knackpunkte der laufenden Novelle von EEG und Netzpaket. Sie sieht Chancen, in den laufenden parlamentarischen Verhandlungen an wesentlichen Stellen zu Verbesserungen aus Sicht der Branche und des Klimaschutzes zu kommen. Das CDU-Mitglied Heinen-Esser steht in wesentlichen Punkten konträr zu den Änderungsvorschlägen von CDU-Ministerin Katherina Reiche.

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